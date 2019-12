'Spexit': el euroescepticismo de Vox sale del armario

El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, sobre lainmunidad parlamentaria del líder de ERC, Oriol Junqueras,ha sacadoa la luz la faceta más euroescéptica de Vox.

"¿Qué Unión Europa quieren los eurosumisos? ¿La que prima las naranjas sudafricanas frente a las valencianas o la que hace prevalecer sus decisiones sobre nuestros tribunales? Vox no va a aceptar más humillaciones?", advierten desde la formación, que por primera vez cuenta con tres miembros en la Eurocámara.

Los de Abascal nunca han planteado la salida de España del proyecto comunitario, el hipotético 'spexit', pero la última decisión de los jueces europeos sobre el dirigente independentista les ha llevado a cuestionar más que nunca el rol del país en la UE.

"La UE insulta a España y a la Justicia. Urge una reforma profunda para que la UE deje de ser santuario de golpistas y terroristas. España necesita un Gobierno fuerte que plante cara a tanto atropello. Contra Alemania nunca se habrían atrevido", lanzan desde las filas de Vox.

España esta sufriendo un gravísimo ataque a su soberanía y por lo tanto, a su Constitución. A este ataque hoy se han sumado los tribunales europeos", dice Abascal

Esta indignación ante la sentencia de Luxemburgo, que puede terminar beneficiando a Puigdemont al acogerse a la inminuidad como eurodiputado, terminó convertida en campaña al calor de las redes sociales y bajo la etiqueta #spexit. Algunos usuarios proponían el abandono de la UE, mientras que otros se limitaban a pedir un cambio en sus condiciones de adhesión.

"No es casual que este mensaje sea viral tras el enésimo desprecio a las instituciones y leyes de España y en contra de los intereses del Estado y la dignidad de la Nación. Piénsenlo quienes se niegan a frenar esta permanente renuncia a la soberanía. O se cambia la UE o se hunde", escribió el eurodiputado de Vox Hermann Tertch.

"España esta sufriendo un gravísimo ataque a su soberanía y por lo tanto, a su Constitución. A este ataque hoy se han sumado los tribunales europeos. Después de que varios países 'aliados' cuestionen y humillen a nuestra justicia, ahora el Tribunal Europeo de Justicia de la UE da oxígeno y apoyo al proceso golpista en Cataluña", secundaba Abascal.

Recorrido del 'spexit' en España

¿Qué recorrido tiene la idea 'spexit' en España? ¿Supone la consagración de Vox como partido euroescéptico? Preguntado por la posición de la formación sobre Europa, Javier Ortega Smith aclaró esteviernes que "Europa sí, pero no así". "No planteamos la salida de España de la Unión Europea. Pedimos respeto a la soberanía nacional y que las decisiones judiciales españolas no dependan de instituciones europeas que amparan a golpistas", zanjó

El politólogo Edu Bayón considera que la campaña del 'spexit' responde a la utilización de la coyuntura por parte de los promotores del nacionalismo español y, a su juicio, se trata de una postura residual. "El respaldo a la pertenencia de España a la Unión Europea sigue siendo muy alto de acuerdo a las últimas encuestas, muy superior al de otros países de nuestro entorno, como Italia", explica a Vozpópuli.

Para Bayón, las decisiones tomadas por la justicia europea no tienen tanta influencia en el posicionamiento de la ciudadanía con respecto a la UE como puede parecer "en la burbuja de las redes sociales". "El TUE se ha posicionado sobre Junqueras, pero en la cuestión de la independencia de Cataluña siempre han manifestado su rechazo total", recuerda.

Está por ver, dice, si finalmente Vox se asienta definitivamente en posicionamientos eurófobos o si siguen por la senda de explorar qué capacidad de calar en la sociedad pueden tener. "La pertenencia a la UE se sigue asociando, pese a la crisis económica, a la idea de pertenecer a un club de progreso", opina Bayón.

Otros partidos euroescéticos

CIGMAP), el 'spexit' responde a una estrategia muy planificada, en una fecha específica. Para Gabriela Ortega, profesora de la Universidad Camilo José Cela y coordinadora del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político ( ), el 'spexit' responde a una estrategia muy planificada, en una fecha específica.

Lo peor es que no tiene contrapeso, no se comunica 'lo bueno' que hace Europa", apunta. "A lo mejor no solamente desde Vox, sino también en contacto con varios partidos euroescépticos del continente . Es una táctica para hacer resonar su causa. No hay duda de que el marco en que quieren que se hable de Europa es cada vez que desde Bruselas se toma una decisión que no coincide con la opinión pública", señala a este diario. "", apunta.

Le Pen y Salvini llegaron a descorchar botellas de champagne tras los resultados del referéndum británico en 2016", recuerda Forti

Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) e investigador en la Universidad Nova de Lisboa, cree que aún es pronto para determinar si Vox es más euroescéptico desde el fallo a favor de Junqueras.

"Una de las características comunes de la ultraderecha europea, y también de Trump, es el tacticismo. Lo hemos visto a lo largo de estos años en sus posturas con respecto a la UE. Le Pen y Salvini llegaron a descorchar botellas de champagne tras los resultados del referéndum británico en 2016, pedían un 'frexit' y un 'italexit'", recuerda Forti, coautor del libro Patriotas indignados (Alianza Editorial).

Tocar poder en las instituciones

"Pero desde finales de 2018 hasta la última campaña a las europeas, la voluntad de salir de la UE ha pasado a mejor vida. De querer derrumbar el proyecto y abandonar la moneda única han pasado a querer tocar poder en las instituciones", agrega el historiador. "La extrema derecha cambia mucho de estrategia sin que por ello se les tenga que acusar de incoherentes", opina.

Según Forti, Vox abordaba el euroescepticismo "con la boca pequeña". "No era central en su discurso, mucho más centrado en la crisis en Cataluña o la inmigración, pero ahora está intentando cabalgar sobre planteamientos euroescépticos, lo cual no quiere decir que vaya a seguir hablando de 'spexit' o que esto pueda tener éxito en la sociedad española", advierte.

La decisión de los jueces europeos sobre la inmunidad de Junqueras, dice, tendrá consecuencias políticas en España. Ve complicado que se pueda crear un frente euroescéptico hegemonizado por Vox que sea relevante a nivel electoral o de consenso. "Pero se está empezando a poner la semilla", considera.