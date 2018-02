La soledad de Carmena y Colau: no logran pactar sus cuentas a un año de las urnas

Las elecciones municipales de 2019 están a la vuelta de la esquina. La principal prioridad de Podemos es retener a toda costa las alcaldías de Madrid y Barcelona si Pablo Iglesias quiere mantener sus aspiraciones de Gobierno para las generales de 2020. Pero tanto Manuela Carmena como Ada Colau se encuentran en una situación comprometida y sin capacidad para sacar adelante los Presupuestos del nuevo ejercicio. Los socialistas ocupan un papel fundamental en ambos escenarios.

En el caso de la capital madrileña, el PSOE de Purificación Causapié ha mostrado durante las últimas semanas su profundo malestar por el acuerdo alcanzado en diciembre con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que obligará a acometer recortes de cerca de 500 millones de euros para cumplir con la regla de gasto. Por su parte, el PSC de Jaume Collboni ha devuelto el revés a Colau, después de que la primera edil barcelonesa rompiese su pacto de gobierno en la ciudad condal el pasado mes de noviembre. Los independentistas de PDeCAT y ERC le echan también en cara su incapacidad para negociar.

No es el primer año que las alcaldesas encuentran apuros para aprobar las cuentas. Pero en este caso es más grave, porque la alcaldesa madrileña tiene varios frentes abiertos tanto en clave interna como externa. Por un lado, Carmena se vio obligada a destituir al delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato (IU), ante su negativa a acatar el Plan Económico y Financiero (PEF) que él mismo había elaborado y que Ahora Madrid acabó sacando adelante en el Pleno gracias a los votos del PP.

El puesto de Mato -el principal artífice de la reducción de la deuda del Consistorio- fue ocupado por Jorge García Castaño, un hombre más cercano a Carmena y que ya trabaja sobre la hipótesis de que el PSOE no dé su brazo a torcer. Si no lo hace antes de marzo, lo más probable es que se trabaje el resto del año con las cuentas prorrogadas de 2017. Esto podría suponer la congelación de fondos y la caída de inversiones en año preelectoral. La alcaldesa confía en que finalmente los socialistas acaben cediendo al ver el borrador que prepara el edil, en el que trata de adaptar determinadas partidas de gasto sin comprometer la Ley de Estabilidad. No será fácil, ya que más de la mitad del presupuesto se dedica al pago de deuda y gastos corrientes.

Pero los problemas de Carmena van más allá de la tensión con el PSOE. En el seno de la coalición, la alcaldesa tiene a varios concejales de Ahora Madrid muy críticos con sus decisiones (Rommy Arce, Mauricio Valiente, Pablo Carmona, Montserrat Galcerán y Yolanda Rodríguez), que le pueden dar más de un quebradero de cabeza a la hora de sacar adelante las nuevas cuentas. Ya se ausentaron del Pleno en la aprobación del PEF y son muy beligerantes con la Operación Chamartín.

Por otro lado, la primera edil se sigue resistiendo a desvelar si repetirá como candidata. En cualquier caso, le queda poco más de un año para demostrar que cumple sus promesas electorales: una ciudad más limpia, obras clave como la reforma de la Gran Vía y de la Plaza de España, o aspectos más sociales como la construcción de escuelas o 4.500 viviendas de protección oficial.

Revés del PSC

En la ciudad condal, los socialistas de Jaume Collboni retiraron su abstención a Colau, que el pasado 12 de noviembre decidió poner fin a su pacto de Gobierno mediante una consulta a sus bases por el apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. El PSC justificó su cambio de postura alegando que la líder de los 'comunes' ha cedido en proyectos fundamentales para la ciudad y ante el independentismo.

De hecho, Colau cambió de aliados y consiguió la abstención de los grupos independentistas del PDeCAT y ERC a cambio de retirar la partida del tranvía y la tarificación social de las guardería o comprometiéndose a que los cementerios ofrezcan entierros a bajo coste. Su abstención no sirvió la semana pasada para sacar adelante los presupuestos del nuevo ejercicio. Ante esta situación, Colau se vio obligada a convocar una cuestión de confianza a la que se someterá este viernes. Los presidentes de los grupos municipales de ambos partidos, Xavier Trias y Alfred Bosch, respectivamente, echan ahora en cara a la alcaldesa su incapacidad de llegar a acuerdos y recalcan que este viernes se retratará la soledad del gobierno de Colau.

Como previsiblemente no obtendrá los apoyos necesarios, la oposición debe presentar en el plazo máximo de un mes una moción de censura con un candidato alternativo para gobernar la ciudad. Sin embargo, la fractura entre el bloque independentista y el denominado 'constitucionalista' hará imposible el acuerdo. Las cuentas públicas serán finamente aprobadas de manera automática como ya ocurrió en el ejercicio anterior.

Sin embargo, la situación este año es especialmente grave, después del batacazo sufrido por su partido (Catalunya En Comú) en las elecciones catalanas del 21 de diciembre, donde concurrió en coalición con Podemos. Colau perdió en sus graneros de votos frente a Ciudadanos y se quedó con sólo ocho diputados en el Parlamento catalán. Los malos resultados en las urnas unidos a su aislamiento y a su menguante capacidad de negociación en el consistorio barcelonés le dejan en una posición muy comprometida de cara a la nueva cita con las urnas.