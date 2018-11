Skolae, el polémico programa educativo navarro que cuestiona clásicos de Amaral

"Pensar que el reggaeton es el estilo de música más sexista en estos tiempos es un error, ya que en los distintos estilos musicales también aparece sexismo". Así reza el enunciado de uno de los más de doscientos ejercicios dirigidos a los alumnos navarros en el marco del polémico programa educativo 'Skolae' impulsado por el Gobierno de Navarra "para aprender a vivir en igualdad".

En concreto, la actividad invita a identificar, por un lado, las estrofas de algunas canciones que promueven sexismo y la violencia de género y, por otro, las que denuncian la violencia de género. Aunque se supone que el ejercicio tiene como uno de los principales objetivos propiciar el debate, la lista de 'buenos y malos' ya aparece confeccionada.

En el bando sexista aparece el clásico de Amaral Sin ti no soy nada, además de Contigo, uno de los temas más melódicos de El Canto del Loco"

En el bando sexista aparece el clásico de AmaralSin ti no soy nada, además de Contigo, uno de los temas más melódicos de El Canto del Loco. Les acompañan Nena Daconte, con Tenía tanto que darte; Shakira, con Te espero sentada; Melendi, con Un violinista en tu tejado y Juanes, con el pegadizo Me enamora.

Como ejemplos de canciones que promueven la violencia de género destaca la denostada Cuatro babys de Maluma; Picky Picky de Joe Montana; La mataré de Loquillo y los trogloditas y gracias a su letra Toda, de arriba a abajo/ Toda, entera y tuya/ Toda, aunque mi vida corra peligro también Malú.

En la clasificación de temas que denuncian la violencia de género según el Gobierno navarro destaca Un extraño en mi bañera de Ana Belén; Malo de Bebe y, para dejar claro que no se trata de nada personal repiten Amaral y Malú con Salir corriendo y No voy a cambiar, respectivamente.

En decenas de centros

El revuelo generado en torno al ejercicio -denunciado en Twitter por el diputado de UPN Carlos Slavador- no solo ha incendiado a parte de la comunidad educativa, que ya conocía las peculiaridades del programa que se imparte en decenas de centros escolares de la comunidad, sino que ha llegado al parlamento navarro e, incluso, a los propios cantantes.

Es el caso de Dani Martín, la voz de El Canto del Loco. "Ya era hora Gobierno de Navarra de que censurarais una canción como 'Contigo', escrita por mí, dedicada al cariño que el público nos hace llegar desde los shows, en las gradas, en la pista o con su acercamiento diario en la calle para mostrarnos lo que les generan las letras, emociones y lo que ellos representan para nosotros", ha aclarado.

E ironiza: "Por ahí, por ahí... Felicidades, esa es la lucha contra el machismo, ese es el principio de una educación repleta de valores".

#Skolae.Esta es la ficha que afirma que la violencia de género se transmite con la música y tal. pic.twitter.com/lghy6FhWOW — Carlos Salvador (@ccsalvador_) 12 de noviembre de 2018

Acercar la sexualidad a la infancia

La polémica ha obligado al Gobierno presidido por Uxue Barkos a manifestar que es "rotundamente falso" que en 'Skolae' se "censuren" canciones, sino que "utiliza" un listado previamente usado por los gobiernos de Canarias o Valencia con el fin de "analizar" letras. Sin embargo, el programa ha estado rodeado de polémicas desde su lanzamiento el año pasado.

Finalizamos planteando a la persona que más cerca tenemos dónde nos gustaría que nos diera un masaje o hiciera cosquillas"

Además de señalar a los niños las canciones que consideran sexistas, 'Skolae' propone otras actividades como aprendizajes sobre la fecundación o lugar donde se desarrolla el feto para la etapa de 0 a 6 años.

"Las niñas y niños irán adquiriendo conocimientos básicos entendiendo la reproducción como fruto de una decisión libre dentro de una concepción de la sexualidad como fuente de comunicación, placer, afecto... para que vayan construyendo nuevas concepciones y aptitudes más abiertas ante el origen y la sexualidad de las personas", explican.

Los autores del texto abogan por hacer referencia a las múltiples opciones que existen tanto para la concepción (coito, procreación artificial) como para el parto (cesárea, vaginal) y profundizan en la diversidad erótica (homoerótica, heteroerótica, bierótica).

Para los alumnos de 6 a 9 años el programa propone en una de sus actividades masajes con el ánimo de explotar la expresión corporal. "Finalizamos planteando a la persona que más cerca tenemos dónde nos gustaría que nos diera un masaje o hiciera cosquillas, y luego devolveremos ese deseo a nuestra compañera o compañero", plantean.

Masajes y el juego de la Oca

Elevan el tono en el epígrafe Deseo, excitación, atracción, cariño y ética de las relaciones, dedicado a los niños de 12 a 16 años. "Nos damos un masaje en la parte del cuerpo que yo solicito, además de verbalizar dónde no me gustaría que me lo dieran". Para ello proponen dibujarse a uno mismo en grupos mixtos y señalar las partes del cuerpo en las que le gustaría recibir "masajes y cosquillas".

Las críticas al programa, sobre todo por parte de los padres y madres de la concertada, han llevado al Gobierno navarro a matizar sobre su obligatoriedad

En la etapa de 9 a 12 años animan "a que cada cual, en su hogar, en la intimidad, observen sus genitales y los comparen con las imágenes con las que han trabajado" y con los más mayores, de 16 a 18 años, invitan a conocer su cuerpo y "cómo funciona ante estímulos sexuales".

A estos mismos alumnos se les propone que escriban una carta de despedida del machista que hay en mí y para los más pequeños 'Skolae' reserva un juego de la oca de la diversidad familiar en la que se cae en casillas con parejas lesbianas, gays, heterosexuales, fecundación in vitro, etc.

Las críticas al programa, sobre todo por parte de los padres y madres de alumnos de centros concertados, han llevado al Gobierno navarro a matizar la obligatoriedad del plan, estipulado para cuatro años.

Si el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, aseguró el 9 de octubre de 2018 que 'Skolae' sería "de obligado cumplimiento para todos los centros educativos una vez que se apruebe la orden foral pertinente"; en menos de un mes Barkos corrigió que el Ejecutivo foral no ha decidido hacerlo obligatorio "de ninguna de las maneras". "La obligatoriedad es la de educar en materia de coeducación, derivada de la ley orgánica".