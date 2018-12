Rivera acusa a Sánchez de abandonar a la Cataluña constitucionalista: "El 155 es libertad"

Albert Rivera ha acusado a Pedro Sánchez de abandonar a la Cataluña constitucionalista y ha pedido que aplique el 155 para garantizar la seguridad de los catalanes, que casi a diario se enfrentan a autopistas cortadas, estaciones bloqueadas, humillaciones y pintadas amenazantes de "sus socios".

"El 155 es libertad, el 155 es igualdad, el 155 es Constitución, el 155 es seguridad", ha dicho Rivera en el pleno monográfico del Congreso sobre Cataluña y el brexit.

El líder de Ciudadanos ha exigido la convocatoria inmediata de elecciones generales para que decidan los españoles. "Deje de pensar en usted y piense en España. No tenga miedo a las urnas", ha asegurado.

En su opinión, el Gobierno de Sánchez no da más de sí. Rivera ha acusado al jefe del Ejecutivo de romper todos los puentes con los partidos constitucionalistas -PP y Ciudadanos- a los que ha situado como enemigos, mientras se echa en brazos de los partidos separatistas que quieren liquidar España. Se trata, ha dicho, de una "irresponsabilidad histórica".

Reproche a Casado

Rivera ha reprochado al PP que defienda ahora el 155, cuando el pasado mayo el ex presidente Mariano Rajoy se negó a extender su aplicación. Fue poco antes de la moción de censura. "Señor Casado, usted estaba en el comité de dirección del PP y no le vi levantar la mano para decir que estaba en contra", ha señalado.

A pesar de ello, Rivera ha dicho que el problema no es sólo Cataluña o el enfrentamiento entre catalanes, que también, sino que el gran debate es la España en la que "queremos vivir".

"Yo no quiero vivir en una España en la que el Consejo de Ministros pueda ir donde quiera o que el jefe del Estado no pueda ir donde quiera, y no quiero vivir en una España en la que nosotros vayamos a Alsasua (Navarra) a defender a la Guardia Civil y que Ander Gil (portavoz del PSOE en el Senado) nos llamen perros", ha dicho.

Andalucía, primer aviso

El presidente naranja ha dicho que el mero hecho de sugerir el envío de policías y guardias civiles es admitir que la Generalitat de Cataluña no garantiza esa seguridad. Y es, de alguna manera, claudicar, porque la Generalitat es la representación del Estado en esa comunidad.

Rivera ha advertido al presidente que los resultados de Andalucía son un aviso del rechazo que genera su política en el electorado. El líder naranja ha ofrecido Ciudadanos como refugio para los votantes socialistas descontentos con Sánchez.