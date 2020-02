Sesión de control al Gobierno, en directo desde el Congreso de los Diputados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responde este miércoles en la primera sesión de control del Congreso de este 2020 a preguntas del PP, Ciudadanos y Vox. La ronda de preguntas ha comenzado por el Partido Popular.

En total se han registrado 17 preguntas al Gobierno, que se someterá al examen de la oposición. Entre ellas, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, tendrá que responder a tres cuestiones sobre su encuentro secreto con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, desvelado por Vozpópuli.

Sesión de control al Gobierno, con preguntas sobre el 'caso Ábalos', en directo

09.36 "El 72% de los criminales eran españoles, el 28% eran no nacionales españoles, el número de los extranjeros investigados es menor que en 2012", asegura Marlaska, preguntado por Vox por los delitos cometidos por extranjeros. "No nos importa la nacionalidad, sino el delito. Estamos invirtiendo en seguridad para generar seguridad en el conjunto de la ciudadanía", afirma.

09.34 "Está diciendo algo muy grave, está diciendo que la Policía prevaricó, está diciendo que asumió una orden ilegítima. Mientras sea ministro del Interior se lo voy a echar en cara, tenemos una policía muy profesional. La vicepresidenta del Gobierno venezolano no entró en el espacio Schengen", defiende Marlaska.

09.31 "Usted, señor Marlaska, propició que las fuerzas de seguridad no hiciesen su trabajo. Propició que en los coches oficiales de la Policía se pasease al señor Ábalos por Barajas. Usted no defendió a la Policía cuando en televisión el señor Ábalos les acusó de no evitar que [Delcy Rodríguez] pisara suelo español", dicen en la bancada del PP.

09.29 "Hay que tener la cara muy dura para decir que su Gobierno evitó una crisis diplomático cuando lo que hizo fue provocar una crisis institucional", dice el PP. "¿Por qué no fue usted en lugar del señor Ábalos?", pregunta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

09.27 "Desde JxCat defendemos el empoderamiento digital de la ciudadanía y su decreto va en contra de ello", dice Borràs a Calviño.

09.24 La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, asegura que el Gobierno actuará acorde a la Constitución. En respuesta a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs.

09.18 Pedro Sánchez se refiere a Juan Guaidó como "líder de la oposición en Venezuela". "Sé que la palabra del presidente no vale nada para usted. Le voy a recordar lo que dijo el líder de la oposición, el señor Guaidó: 'Tenemos las mejores relaciones con España y vamos a trabajar con todos'", dice.

"A usted no le importan ni España ni Venezuela. Solo lo utilizan para hacer ruido", dice Sánchez a Abascal. "Está bastante claro la posición del líder de la oposición en Venezuela", dice el presidente del Ejecutivo a pesar de que España reconoce a Guaidó como presidente encargado del país latinoamericano.

09.15 "Seguiremos la estela del inmenso Joan Tardá", asegura Rufián.

09.12 Gabriel Rufián pregunta a Sánchez que qué va a hacer por frenar el "auge del fascismo". El Gobierno de España va a volcar recursos económicos para lograr la exhumación de los seres queridos", dice Sánchez. "Vamos a actualizar la ley de Memoria Histórica porque hay algunas lagunas que debemos corregir", continúa.

09.10 "Dicen ustedes ser un partido político defensor de España, claro que sí, pero financiado con dinero iraní. El interés del Gobierno de España es auténtico, por la reconciliación por Venezuela, el amor que tienen ustedes es tan falso como los visados de Monasterio", se defiende Sánchez.

09.09 "Si usted dio la orden, dimita; si la dio su vicepresidente, mejor que se vayan los dos", exige Abascal.

09.08 Abascal pregunta a Sánchez por el 'Delcygate'. El presidente del Gobierno afirma que lo que hizo Ábalos fue "evitar una crisis diplomática con su intervención".

09.06 "Si usted quiere dialogar para resolver los problemas de esta sociedad, yo le tiendo la mano en esta legislatura", dice Sánchez a Casado.

09.04 "Entendía que después de haber perdido cinco elecciones en un año, usted iba a cambiar su modo de oposición", espeta Sánchez a Casado tras una batería de reproches a las políticas del Ejecutivo por parte del popular.

09.01 Pablo Casado inicia la sesión preguntando a Sánchez si va a respetar el Estado de Derecho. "Por supuesto que sí, señor Casado, lo he dicho siempre", responde el presidente del Ejecutivo.

09.00 Comienza la primera sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez.

08.56 Ábalos, mientras responda Sánchez, estará en su escaño aguardando las tres preguntas (dos del PP y una de Ciudadanos) que le harán unos minutos más tarde, así como la interpelación que, después de las preguntas a los integrantes del Ejecutivo, le hará la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo.

08.50 Más concreta es la pregunta del líder de Vox, Santiago Abascal, pues él sí que interpelará a Sánchez sobre ese encuentro con la 'número dos' de Nicolás Maduro. La tercera pregunta al presidente la formulará el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. El texto de la cuestión pide aclaraciones sobre cómo luchará el Gobierno contra "el auge del fascismo".

08.42 Es previsible que la corriente de críticas y alusiones la inicie el líder del PP, Pablo Casado, a pesar de que su pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, versa sobre el Estado de Derecho. Ello augura que saldrá a colación la propuesta para que la exministra Dolores Delgado sea fiscal general del Estado.

08.36 El encuentro que hace más de dos semanas que adelantó 'Vozpópuli', en el aeropuerto de Madrid-Barajas, tuvo con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, así como las explicaciones dadas al respecto tanto por el propio ministro como por compañeros del Ejecutivo, ha sido el motivo que PP, Cs y Vox han encontrado para comenzar su función de control.

08.28 Ábalos fue enviado por Sánchez a recibir a la vicepresidenta de Venezuela.

El 'Delcygate' sigue ofreciendo nuevas versiones y contradicciones. La última radica en que Moncloa habría reconocido ahora haber ordenado acudir a Barajas al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para reunirse con la vicepresidenta del régimen chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, apartando de esta forma al Ministerio de Exteriores, según adelanta El País. La informaciónindica que, según un informe policial, la reunión se alargó por espacio de más de una hora, como ya contó 'Vozpópuli'.

08.20 Denuncian a dos vigilantes de la sala VIP de Barajas por el 'Delcygate'.La Guardia Civil acusa a dos trabajadores de una infracción de la Ley de Seguridad Privada tras la difusión de imágenes de la terminal Ejecutiva días después de su encuentro con Ábalos.

08.08Anticorrupción descubre el patrimonio millonario de la mujer de Morodo.

"La querellada, pese a no realizar actividad laboral alguna, consta como administradora de diversas sociedades utilizadas por su marido y su hijo para canalizar sus bienes y patrimonio, encontrándose entre estas empresas la mercantil MS Trading SL". Anticorrupción se refiere a María Cristina Cañeque de Sola, mujer de Raúl Morodo -quien fuera embajador de España en Venezuela- y madre de Alejo Morodo.

A todos se les investiga en la Audiencia Nacional por diversos delitos: presunto blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, y falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

08.00 El Gobierno busca aprobar leyes europeas sin que el Congreso pueda retocarlas.

El Gobierno pretende poder aprobar leyes europeas sin que el Congreso de los Diputados pueda rechazarlas. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha preguntado al Consejo de Estado si puede usar una fórmula que está en la Constitución, aunque muy poco usada, para poder aprobar decenas de directivas europeas que están pendientes de trasposición.

