El separatismo pide a Sánchez una propuesta para Cataluña antes de los Presupuestos

Los partidos independentistas volvieron este jueves a apoyar la senda de estabilidad presentada por el Gobierno y que el PP se encargó de tumbar gracias a su mayoría absoluta y al apoyo de Ciudadanos en el Senado. Como ya hicieron la semana pasada en el Congreso, los grupos separatistas de ERC y el PDeCAT tendieron la mano al Ejecutivo de Pedro Sánchez para una votación meramente simbólica que permitió rearmar la mayoría de la moción de censura pero que no conlleva ningún efecto práctico.

Los portavoces de ambos grupos independentistas insistieron durante sus intervenciones ante el Pleno de la Cámara Alta que el 'gesto' no era nada más que eso; un pequeño balón de oxígeno para un Ejecutivo socialista que hace unos días se plegó a las exigencias del Gobierno de la Generalitat y de su presidente Quim Torra con la minicumbre entre con 'consellers' en las horas previas a la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona.

Una propuesta sobre la mesa

El voto favorable a las cinco décimas de margen extra de gasto público que Sánchez logró arrancar a Bruselas al llegar a La Moncloa no representa para el PDeCAT un "primer paso para los Presupuestos" de 2019 que el Ejecutivo quiere llevar a la Cámara Baja en enero. Así lo manifestó el portavoz del partido de Carles Puigdemont, Josep Lluís Cleríes, que avanzó el 'no' a las cuentas públicas del próximo año "mientras haya presos políticos y exiliados" y no haya "una solución política para Cataluña" encima de la mesa.

Por el momento, el Gobierno dice no estar dispuesto a negociar con la Generalitat la lista de 21 puntos que Torra entregó a Sánchez el pasado 20 de diciembre y de los que se tuvo conocimiento el día de Navidad a través del presidente catalán. Lo único que contempla La Moncloa es el comunicado conjunto emitido por ambos ejecutivos, donde se apuesta por dar una salida al "conflicto" catalán con una "propuesta política de amplio apoyo".

Pero el tiempo apremia para los republicanos que llaman a "no quemar los puentes" que aún ven entre el Gobierno central y el autonómico. "¿Cuándo nos van a traer una solución? ¿Después del juicio? Creemos que será demasiado tarde", advirtió el portavoz de ERC en el Senado Bernat Picornell. De hecho, instó al Ejecutivo a presentar esa propuesta antes de que finalice el juicio del procés cuyas cuestiones previas ya han arrancado en el Tribunal Supremo. "Señores del PSOE, tienen dos opciones: acomplejarse ante el ascenso de Vox y Cs o plantar cara y plantear una solución democrática para Cataluña", enfatizó.

Mientras en el Gobierno y en Unidos Podemos se vio con cierto optimismo el giro de los separatistas que se mostraron dispuestos a permitir la tramitación de las cuentas en la Cámara Baja tras la irrupción de Vox en las elecciones andaluzas, ahora las expectativas se vuelven a enfriar. Aunque todo está en el aire y aún queda tiempo hasta que haya que someterlas a votación. Lo importante será superar el trámite de las enmiendas a la totalidad.

"No son de fiar"

El portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, se encargó de recordar durante su intervención ante el Pleno que el texto pactado entre ambas administraciones no cita la Constitución expresamente. Asimismo, los populares han pedido formalmente en el Congreso que Moncloa enseñe la propuesta de acuerdo con los 21 puntos de Torra para saber lo que Sánchez estaría presuntamente "negociando a espaldas de las Cortes Generales".

En cualquier caso, lanzó un aviso al jefe del Ejecutivo: "No sólo van a fracasar esta tarde en la ampliación del techo de gasto sino que van a fracasar en su negociación con sus socios independentistas porque no son de fiar", exclamó desde la tribuna. "Ya le amenazan con que no aprobarán los PGE si no siguen humillándose con concesiones que gente de su propio partido no están dispuestos a permitir", remató.