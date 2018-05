La sentencia también amenaza el futuro de Rajoy y del PP en la causa de 'los papeles de Bárcenas'

El vía crucis judicial del PP no ha terminado con la sentencia del caso Gürtel conocida este jueves. La contundente resolución dictada por la Audiencia Nacional sólo afecta a la primera fase de la trama, pero quedan otras causas pendientes como la que estudia de manera directa los llamados papeles de Bárcenas. Expertos juristas consultados por este periódico vaticinan que la flamante condena a título lucrativo contra el PP allana el camino también a una condena por esta otra causa. A esto se le suman las dudas manifestadas por el tribunal acerca de la versión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Las fuentes consultadas apuntan a que incluso el propio voto particular discrepante de la sentencia emitido por el juez Ángel Hurtado -contrario a la condena del PP- ya apunta en esta dirección. El magistrado sostiene que “la contabilidad extraoficial llevada por Luis Bárcenas” es “base para dar por probado un delito de apropiación indebida o del puntual lucro que pudo haber con unas elecciones”, aunque considera que no era objeto de este procedimiento.

Los juristas consultados por este periódico recuerdan que los hechos probados de la sentencia dan por buena la existencia de esa contabilidad b que documentó Bárcenas en sus papeles. Apuntan a que “cuando se los mostraron en el juicio, el extesorero los reconoció” o sostienen que “el tribunal está reconociendo la existencia de la caja”. En concreto, las palabras exactas de Bárcenas fueron las siguientes: "Era una contabilidad extracontable del PP".

277.200 euros

Según los informes policiales elaborados por la Policía acerca de la contabilidad B, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estaría a la cabeza de los beneficiados por esos pagos en negro al haber percibido 163.507 euros entre 2003 y 2008. Los documentos publicados por el diario El País elevaron la cifra hasta los 277.200 euros, al incluir un periodo mayor de tiempo: entre 1997 y 2008.

La sentencia dada a conocer este jueves por la Audiencia Nacional no sólo da por buena la existencia de estas cuentas opacas, sino que dice que no es creíble la versión de Rajoy y otros líderes populares al negar su existencia. Según el tribunal, asumirlo “significaría reconocer haber recibido estas cantidades, en cuanto que supondría reconocer la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública, que si bien entiende que no son delictivos, pudieran ser considerados por los testigos como merecedores de un reproche social".

Nuevos documentos

El caso de los papeles de Bárcenas se encuentra actualmente en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado José de la Mata. El extesorero del PP Luis Bárcenas entregó personalmente en ese Juzgado una copia de sus polémicos papeles. En caso de que tanto él como cualquier otra persona quisiera aportar documentación adicional aún inédita para apuntalar las investigaciones del juez aún estaría a tiempo de que sirviese como prueba en el juicio.

Por su parte, el PP también está a la espera de conocer la sentencia de la rama valenciana de Gürtel que terminó de juzgarse en la Audiencia Nacional el pasado 8 de mayo. Al inicio del juicio, los empresarios procesados llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por el que asumieron una condena -que no implicaba su ingreso en prisión- a cambio de reconocer los hechos. De este modo admitían a efectos de la sentencia la existencia de una operativa de financiación ilegal.

El mismo día en el que los acusados ejercieron su derecho a la última palabra, el Tribunal Supremo hacía firme las condenas impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en febrero del año pasado a los líderes de la Gürtel y exmiembros del Gobierno valenciano por amañar los contratos públicos para la feria de turismo Fitur entre los años 2005 y 2009.