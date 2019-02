El senador de Vox: de 'azote' de ZP y Rajoy por negociar con ETA a compartir grupo con Bildu

Vox sigue abonando el terreno con la vista puesta ya en los próximos comicios. El partido de Santiago Abascal no ha querido elegir a cualquiera para su entrada en las Cortes Generales. El expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Francisco José Alcaraz (Jaén, 1968) será quien se haga en los próximos días con el escaño que le corresponde a la formación tras su irrupción en el Parlamento andaluz.

Peluquero de profesión, se convirtió en algo más que el azote del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que acusó de ser "cómplice" de ETA por la negociación con la banda terrorista. Llegó a convocar más de 16 multitudinarias manifestaciones contra del proceso negociador con los etarras. Aunque fuentes del colectivo de víctimas creen que su perfil contribuyó a 'politizar' la causa, con el respaldo de los populares y terminó fragmentando la unidad de las asociaciones.

Abrazó la teoría de la conspiración del 11-M e intentó mantener su cruzada contra las conversaciones con la banda ya en tiempos de Mariano Rajoy. Lo hizo bajo el paraguas de la plataforma que fundó y que actualmente preside, Voces contra el Terrorismo. "Rajoy ha comprado la negociación de Zapatero y está cumpliendo los compromisos adquiridos entre el Gobierno español y la banda asesina ETA", llegó a recriminar Alcaraz.

De la filas de la AVT salió sólo un año después de dejar la presidencia, tras graves desacuerdos que acabaron derivando en un ataque frontal a la organización que presidió entre 2004 y 2008. El nuevo senador de Vox había perdido a su hermano y a sus dos sobrinas en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza que ETA perpetró en 1987 y dondeocho personas más fueron asesinadas y 88 más resultaron heridas.

En busca de Ternera

Según relataba este jueves el propio Alacaraz en Es Radio, fue Abascal quien decidió descolgar el teléfono para encomendarle la tarea en el Senado. Su empeño es que si Vox alguna vez llega al Gobierno o puede influir en él, deben hacerse públicas "todas" las actas de la negociación con la banda terrorista y deberá procederse a la detención del miembro de la cúpula de ETA, Josu Ternera.

En 2013, Alcaraz cogió las maletas y puso rumbo a la localidad francesa de Grenoble en busca del terroristaal que se señala como presunto inductor del atentado que acabó con la vida de su hermano y sus sobrinas. Ternera participó activamente en las conversaciones con el Gobierno y lleva dieciséis años huido. Es uno de los pocos líderes de ETA que, a pesar de todo, nunca ha caído en manos de la policía.

Su figura provocó discrepancias entre las diferentes asociaciones del colectivo de víctimas del terrorismo

Las posiciones que defendía -con la denominada 'rebelión cívica' que dijo encabezar- llevaron al nuevo parlamentario de Vox a criticar abiertamente a la viuda del último asesinado por los etarras en el País Vasco, Eduardo Puelles, por "caer en el lenguaje" de los terroristas.

Ahora, apuntan otras fuentes del colectivo de víctimas, no está claro qué papel podrá jugar desde el escaño tras la nueva época que trajo el fin de la violencia. El principal punto de polémica se centra en estos momentos en el acercamiento de los presos etarras a cárceles vascas. Alcaraz, compartirá bancada necesariamente con los parlamentarios de EH Bildu dentro del Grupo Mixto.

Si se los cruza -dice- no les dirá nada. "Para mí esos personajes no existen. Me producen el mayor de los rechazos. Y no voy a hacer como he visto a dirigentes del PSOE y del PP abrazándose o saludándose con ellos. Yo no puedo apoyar a quienes apoyan a los asesinos de mi familia y de tantos españoles".