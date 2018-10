La semana negra de Torra: ¿es el principio del fin del secesionismo?

Prometieron una república independiente, el apoyo de Europa, el reconocimiento de los organismos internacionales, una economía próspera, una libertad sin parangón y todo ello de manera fácil, casi mágica. El resultado a día de hoy: cero.

Cuando la unidad es solo una alianza de intereses

El esperpento vivido en el Parlament esta semana es el epitafio del proceso separatista. El divorcio entre Esquerra y los neoconvergentes lleva gestándose desde hace mucho tiempo. La política hace extraños compañeros de cama y era más o menos inevitable que en un clima de polarización política ambas corrientes del separatismo acabaran por confluir. Pero todo eso pertenece al pasado, y la ansiada unidad pretendida por Artur Mas, Carles Puigdemont y QuimTorra, que no era otra cosa que subyugar a los de Oriol Junqueras bajo la férula neoconvergente, ha terminado.

La sesión en la que se debía decidir entre acatar la suspensión de los diputados dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena o desobedecer ha sido el penúltimo episodio de ese matrimonio de conveniencia. Roger Torrent y Quim Torra intentaron llegar a un acuerdo, aunque es mucho decir. Mientras Torrent, siguiendo instrucciones de Junqueras, se mostraba inamovible en no apartarse ni un milímetro de la ley, Torra presionó hasta el límite para que lo hiciese, desobedeciendo a la justicia y declarando que solamente el Parlament puede decidir acerca de sus integrantes.

Aunque ese haya sido el detonador, la larga reunión del viernes entre el vicepresidente del Govern, el republicano Pere Aragonés, y el President Torra no tenía en su orden del día ese punto. Todos saben las consecuencias legales de desobedecer una sentencia judicial. De lo único que se trató fue de la conveniencia o no en adelantar las elecciones catalanas. Mientras que Esquerra se muestra partidaria de aguantar la legislatura el máximo posible, lo que conllevaría mantenerse dentro del orden constitucional, el sector más hiperventilado encarnado en Puigdemont, Torra y EduardPujol, no dudan en ir a elecciones, empleando ese argumento como chantaje a los republicanos que aún no tienen claro si en dichos comicios quedarían por encima de los neoconvers o no.

En círculos del Govern más moderados se ve con preocupación el espectáculo que está dando Torra con sus ultimátums y sus posturas intransigentes. Tal malestar se plasma en que, según fuentes solventes, se estaría buscando un sustituto al ex editor que fuese más flexible y menos radical. Existe una seria preocupación acerca de la rentabilidad electoral que la línea de actuación marcada por Puigdemont y Torra pueda tener, máxime cuando, de cara a las municipales, la ANC ha decidido presentar una candidatura en Barcelona representada, con toda seguridad, por Jordi Graupera. Rompe así la asociación separatista su principio de no ser un partido político ni presentarse a ninguna elección. Fuentes cercanas al núcleo moderado del PDeCAT nos aseguran que la división del voto independentista de cara a los comicios locales será una debacle. Solo en la capital catalana competirían por el electorado separatista el PDECAT, Esquerra, las CUP y la ANC. Si eso se reprodujera en unas elecciones anticipadas al Parlament, las prospectivas dan por finiquitada la mayoría absoluta del separatismo.

Con una masa social indignada por lo que entienden una traición de sus políticos, la radicalidad de los CDR y los juicios a los separatistas encarcelados, las dos estrategias entre las que se divide el separatismo han acabado por romper el espejismo de una unidad que jamás fue tal. A la ex Convergencia le interesaba no actuar en solitario por no llegar a la masa crítica de voto y para disimular su lastre en materia de corrupción; a Esquerra le pareció interesante auparse a lomos del que había sido siempre el caballo ganador en la política catalana. Sus yerros de hace un año, la improvisación, la pueril creencia de que el estado no iba a reaccionar y la fuga de algunos de los máximos dirigentes los han llevado a un callejón sin más salida que, o volver al orden constitucional, o mantenerse en una línea que puede acabar con la intervención de la autonomía con la aplicación de un nuevo 155 más severo que el anterior.

El separatismo tiene un serio problema con la verdad

Para proseguir con una cierta paz social y la normalidad democrática el separatismo debería hacer autocrítica públicamente e intentar recomponer la fractura social catalana, en primer lugar, y con el gobierno de España en segundo. Desgraciadamente, quienes dirigen la política del bloque estelado no quieren oír ni hablar de esto. Obedecen un mandato popular y Cataluña será independiente.

Todo eso choca frontalmente con un parlamento en el que la fuerza más votada es Ciudadanos y un país en el que el separatismo solamente representa un cuarenta y siete por ciento. También choca con la marcha de cuatro mil de empresas, el descenso en inversiones, la fuga de depósitos y el marco europeo. La realidad no les sienta bien a los separatistas, de ahí su incansable deseo de moldearla a su gusto a base de fake news y consignas dirigidas a su público con la única intención de prolongar esta agonía un poco más.

Su última esperanza está depositada en la debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez, intentando arañar alguna concesión que les pudiese permitir presentarse ante su gente diciendo que han conseguido sus propósitos, aunque es difícil imaginar como Sánchez puede darles un referéndum de autodeterminación.

Al negarse en redondo a hablar de nada que esté fuera del marco constitucional, la estrategia mantenida en las últimas semanas ha sido la del tira y afloja, con los consiguientes rifirrafes en el seno del grupo del PDECAT en el congreso. La señora Nogueras y el señor Campuzano, puigdemontista la primera y posibilista el segundo, mantienen un pulso diario para hacerse con el control del grupo, mientras que Tardà o Rufián, de Esquerra, ponen en cuestión no pocas de las cosas que salen del Palau de la Generalitat, como se vio recientemente con el ultimátum de Torra.

Hay quien, desde ese mismo separatismo posibilista al que aducíamos, hace hincapié en que para el gobierno central esas diferencias abismales dificultan todavía más la posibilidad de llegar a acuerdos. La ministra Meritxell Batet, singular defensora de llegar a pactos, fue tajante cuando afirmó que ahora era imposible una reunión entre Sánchez y Torra, habida cuenta de la crispación política en Cataluña.

He aquí el momento actual del malhadado proceso: paralización del parlamento, que se volverá a reunir el próximo martes, paralización del gobierno de la Generalitat, paralización de lo que parecía ser un incipiente retorno a las relaciones entre el estado y la Generalitat, agravación del orden público, en fin, una situación que lleva a Cataluña a estar mucho peor que hace cinco años, diez años, quince años. El separatismo no ha podido cumplir ni una sola de sus promesas. Es un cadáver político que aún respira, pero que está condenado a expirar por insuficiencia respiratoria.

Que nadie se atreva a decirlo públicamente por parte de sus representantes políticos nos recuerda a Stalin muerto en la alfombra de su despacho con los miembros del politburó alrededor suyo, lamentándose. Hasta que uno de ellos dice “Camaradas, ¿quién se lo va a decir a Stalin?”.

Esa es la pregunta.