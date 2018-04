Otra 'semana horribilis' para un PP ya en caída libre en todas las encuestas

"En la vida, cuando las cosas empiezan a ir mal, no hay forma de enderezarlas". Esa frase o alguna variante de la misma no se cae de la boca de militantes y cargos medios -y no tan medios del PP- durante los últimos días.

El espectáculo en Madrid se ha llevado por delante de forma humillante a la que fue presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y está por ver que no se haya llevado por delante también la sigla de la gaviota que fundó José María Aznar en 1990 sobre los restos de la antigua Alianza Popular de Manuel Fraga (1977).

Todavía no se habían disipado el bochorno, la indignación y la impotencia por el vídeo con las imágenes de hurto cometido por Cifuentes en 2011, cuando llegó la imputación por las irregularidades en el Canal de Isabel II del primer presidente autonómico del PP (1995-2003) y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

El pasado viernes, El País publicaba un sondeo previo a la festividad del Dos de Mayo en el que se constata que los populares caen hasta el tercer puesto en la Comunidad más importante de España, la que alberga la capital y los principales centros de negocios, siendo superados por Ciudadanos, que ganaría las elecciones autonómicas, y hasta por el PSOE, segunda fuerza.

El presidente del Gobierno sufre un fuerte desgaste en los sondeos a pesar del alivio que supone sacar adelante los Presupuestos

Fuentes de distintas casas sociológicas consultadas por Vozpópuli aseguran que ese panorama madrileño es extrapolable a otros muchos sitios donde la sigla PP y, sobre todo, Mariano Rajoy, están "en caída libre"; un panorama impensable hace tan solo seis meses.

Lo atestiguan las palabras del propio portavoz del PNV, Aitor Esteban, que el jueves justificaba su apoyo a los Presupuestos no en la subida de las pensiones o en la inversión para el AVE al País Vasco, sino en el deseo de que "no haya elecciones en otoño y gane Ciudadanos".

Unas palabras que remató el presidente de ese partido, Andoni Ortúzar, con su ufano "le hemos roto la cintura a Rivera", la bestia negra ahora también de los nacionalistas vascos por su intransigencia con el modelo foral de concierto económico y cupo.

"Queda más de un año", se repite como un mantra en Génova, en La Moncloa y en el PP, "y Ciudadanos es experto en ganar sondeos y perder elecciones"; pero cada vez se dice en voz más baja porque, a la debacle electoral en Cataluña el 21-D (Ciudadanos ganó al PP por 36 diputados a 4), ha seguido una caída demoscópica en barrena en todos lados. Hasta en Andalucía, donde, de creer algunas proyecciones, Juan Marín (C's) será la alternativa a la socialista Susana Díaz, no Juan Manuel Moreno.

Ni Rajoy ni nadie de la Dirección del PP se fía de que la solución que encuentren para Madrid no les vaya a dar otro 'susto' como los de Cifuentes, Ignacio González, Granados, y ahora Gallardón

El panorama es todo menos halagüeño porque ni Mariano Rajoy ni nadie de la Dirección Nacional es capaz de garantizar que se pueda enderezar el rumbo de la organización territorial más importante después de la valenciana y que el elegido/a para sustituir a Cifuentes no vaya a dar otro susto.

La misma caída de la ya expresidenta, con un vídeo de un hurto demoledor para ella cuando ya existía el acuerdo tácito de que dejaría el poder tras la fiesta de Dos de mayo, para no entregárselo a la izquierda, sugiere "un profundo descontrol" de la situación por parte Génova, admite una fuente consultada.

El presidente del Gobierno ha encargado al coordinador general, Fernando Martínez Maíllo, que solucione la difícil papeleta. En circunstancias normales, el actual presidente en funciones, Ángel Garrido, sería una opción, pero Rajoy ha ordenado borrón y cuenta nueva.

Quiere un presidente "de transición" hasta las elecciones autonómicas de mayo de 2019 en las que el PP presentará un gran candidato porque no puede permitirse perder Madrid sin riesgo de perder las elecciones generales, él o su sucesor, un año más tarde.

Por eso la opción de aupar ahora a un alcalde -el de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán-, o dentro de seis meses como candidato -el de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, quiere- no está en sus previsiones. Teme que se sucedan nuevos escándalos por sus gestiones municipales y... vuelta a empezar.

Si finalmente Génova nombra una gestora con Juan Carlos Vera al frente será la señal de que el borrón y cuenta nueva se habrá puesto en marcha parq que el cifuentismo y el aguirrismo ya no le den más dolores de cabeza, porque lo primero que hará el hoy diputado nacional será una limpia en la candidatura a las elecciones de 2019, sea quien sea el candidato/a.