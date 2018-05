La segunda oportunidad de Pedro Sánchez para llegar a La Moncloa

A Pedro Sánchez la moción de censura contra Mariano Rajoy le puede salir bien o rematadamente bien. Rematadamente bien si el PNV suma sus votos a los de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDCat, Bildu, y otros, logrando el apoyo de 180 diputados para sacar al hoy presidente del Gobierno de La Moncloa e instalarse él y su esposa, Begoña Gómez.

Y solo bien si los nacionalistas vascos se niegan a apoyarle -de momento parecen remisos-. Porque, incluso perdiendo esa votación, habrá recuperado protagonismo después de una larga temporada sin él, ya que al no ser diputado, el partido lleva meses fuera de foco.

En cualquier caso, será el colofón a tres años de infarto en la vida de Sánchez. Elegido por vez primera para el cargo en primarias el 13 de julio de 2014, tuvo una primera etapa tumultuosa en la cual pasó de posar en el cartel electoral en las elecciones de diciembre de 2015 a ser desalojado por Susana Díaz y los barones socialistas -el uno de octubre de 2016-, que no aceptaban que llegara a La Moncloa de la mano de "los que quieren romper España".

Estaba esperando su oportunidad de volver al Congreso por la puerta grande. Esto ya lo ha conseguido a lomos de la sentencia del caso Gürtel y de la detención del exministro y "ex todo" en el PP Eduardo Zaplana, y ahora habrá que ver si suma una difícil mayoría parlamentaria para esa moción contra Rajoy.

En el PP preocupa que el PNV no se haya posicionado en contra de la moción desde el primer momento y van a esperar a ver en qué quedan los contactos de Sánchez con Ortúzar y Urkullu

Pues bien, dos años después de aquel sonado y tumultuoso Comité Federal en la sede de Ferraz, Sánchez vuelve a plantearse llegar al poder con el apoyo de los independentistas catalanes... y ahora le puede salir bien.

De momento, en el Gobierno del PP ya asumen que "por supuesto" la llave la tiene un PNV, que no se ha cerrado en banda de salida. Y eso preocupa en los despachos del poder, reconocen a Vozpópuli populares. El líder socialista conversará en los próximos días tanto con el presidente de esa formación, Andoni Ortúzar, como con el lehendakari, Íñigo Urkullu, si no lo ha hecho ya para recabar su respaldo.

Lo mismo hará Rajoy. El problema es que si éste pierde su apoyo, el gran perjudicado será el PP, que perderá el poder con visos de no recuperarlo en bastante tiempo. Porque Sánchez ya ha dicho que no piensa convocar elecciones al poco de su llegada a la Moncloa. Su investidura no va a ser "instrumental" para convocar elecciones generales, que es lo que le exige Ciudadanos.

En el PP no son pocos los que creen que, si Rajoy ve que pierde la moción, dimitirá in extremis para que decaiga la moción de censura, como hicieron antes Pedro Antonio Sánchez en Murcia o Cristina Cifuentes en Madrid

Rajoy lo sabe, y por eso, en el PP dan por hecho de que, aunque este viernes haya comparecido en La Moncloa para transmitir al país "tranquilidad" y la idea de que sigue, el actual presidente del Gobierno dimitirá en el último minuto su ve que la moción prospera, para no "desestabilizar" más España.

Sus opciones pasan por confiar en que a Pedro Sánchez le sea imposible conciliar la multiplicidad de intereses que tiene ante sí -los barones socialistas que son muy remisos a pactar con el secesionismo del 155 que quieren derogar- y eso haga descarrilar su proyecto.

Pero, aunque lo logre, la legislatura ya está muerta y en todas las sedes del PP se habla sin tapujos de una sucesión en el liderazgo mil veces aplazada en los últimos años por duras que fueran las noticias de los escándalos que han ido asolando al PP: Gürtel y la detención de Zaplana no son los únicos, pero sí que pueden acabar siendo el epitafio de Rajoy después de seis años y medio en La Moncloa.