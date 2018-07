Sebastián González, un tesorero a la sombra de Acebes y Aznar

Ávila es un vivero de dirigentes del PP. A los pechos del histórico Feliciano Blázquez, recientemente fallecido, hicieron carrera gente de renombre en la formación como Aznar, Díaz de Mera, Acebes, José Ramón García (ahora en la ejecutiva de Casado) y Sebastián González, que acaba de ser designado nuevo tesorero del partido. Todos pasaron políticamente por Ávila. También el propio Casado, admirador de Adolfo Suárez y muy vinculado al hijo del expresidente, tiene vínculos con provincia castellana. Es el cabeza de lista por la provincia (la más votada en las generales) y tiene allí una residencia.

González lo ha sido todo en su tierra de origen. presidente de la Diputación, presidente de la Caja de Ávila, que fue finalmente absorbida por Caja Madrid en una de aquellas 'fusiones frías', diputado nacional, presidente de la Comisión de Interior del Congreso, vocal dela Comisión de Derechos y Garantías de su partido y hasta número tres de la formación en los tiempos en que Acebes ocupaba la secretaría general.

Ávila es el nexo de unión. González, abogado, 63 años, nacido en La Adrada, fue socio de Acebes en el bufete de abogados que ambos compartían en su tierra. Es un clásico del partido aunque no ha gozado de un gran protagonismo político. prudente, discreto y laborioso, tan sólo tuvo un pequeño roce con con Luis Bárcenas, su predecesor, cuando éste señaló como protagonista tangencial en el famoso contrato de las basuras en Toledo, en el que aparecía también Dolores Cospedal. Una causa que tramitó el juez Ruz y que finalmente no llegó a más, aunque llenó páginas en los diarios y espacios en los medios audiovisuales. González fue convocado a declarar en calidad de testigo y no hubo más.

Tocado por la maldición

El puesto de tesorero en el PP está tocado por la maldición. Sanchís, Naseiro, Álvaro Puerta, el propio Bárcenas y Carmen Navarro, han tenido, como es sabido, tropiezos de toda índole, incluida la prisión, con la Justicia. Romay Beccaria, a quien designó Rajoy para ocupar temporalmente el puesto en medio de la tormenta Gürtel, ha sido la limpia excepción.