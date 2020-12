El separatismo duro baraja a Espot como candidato: "Estoy dispuesto a morir por la independencia"

El independentismo extraparlamentario baraja presentarse a las elecciones catalanas bajo una gran coalición. Según ha podido saber Vozpópuli, el nombre que suena con más fuerza para presidir la candidatura es el del empresario Santiago Espot. La coalición de partidos está apadrinada por los siete secretarios escindidos de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que, a través del lobby Donec Perficiam, buscan “políticos valientes” para implementar la república catalana.

Según las fuentes consultadas, Espot encajaría en el perfil. Se trata de un empresario de cierto éxito en Cataluña que saltó a la fama por su activismo independentista. Fue quien organizó las famosas pitadas al himno de España durante dos finales de la Copa del Rey donde jugaba el F.C. Barcelona y que le valió una multa de 90.000 euros por parte de la Comisión Antiviolencia. También protagonizó un episodio contra profesionales sanitarios al sostener que hay médicos que “tienen ánimo colonizador” y que Cataluña “es un país donde no te puedes morir ni en catalán”.

Este medio ha contactado con Espot y asegura que está “dispuesto a morir por la independencia”.Considera que los partidos tradicionales no quieren “asumir los costes” de crear un nuevo Estado: “Un Estado catalán debe estar dispuesto a matar como hacen todos los Estados. El Estado Español mata. Mira el GAL. Los Estados matan para defenderse. Y un Estado catalán no será distinto a los otros”.

"Volem ser un estat?" "Els estats maten si ho considen necessari". No ho oblidem. pic.twitter.com/idKYpMHdXt — Santiago Espot (@santiagoespot) January 19, 2020

Este empresario de artículos deportivos -y cuya empresa representa en Europa a otra importante firma norteamericana de deportes- prefiere no hablar de sus negocios hasta que “sea diputado” y tenga que rendir cuentas ante los contribuyentes. De momento, saca pecho y dice que nunca ha vivido "de lo público". Y, por esta razón, tampoco tiene servidumbres políticas de ningún tipo.

Contra el pujolismo

Su revolución pasa por derrocar el “régimen del 78” pero también el “régimen del 80”: “Se habla mucho del régimen del 78 de los españoles, pero hay el régimen del 80 de Pujol. La gran mayoría de actores políticos del denominado independentismo oficial son hijos del pujolismo". "Yo no", desliza. Para desmarcarse de ERC, JxCat o la CUP, fundó Força Catalunya, que no ostenta representación parlamentaria.

Sus planteamientos sin matices ha provocado que el separatismo oficial reniegue de su partido hasta el punto que Josep Costa, vicepresidente del Parlament y dirigente de JxCat, tuvo que pedir disculpas públicas por haber mantenido una reunión con esta galaxia de partidos extraparlamentarios que buscan irrumpir en la Cámara catalana tras los próximos comicios.

“Ahora hay una gran ventana de oportunidad para el surgimiento de una nueva fuerza independentista que esté dispuesta a jugárselo todo y a romper con España”, explica Espot. Pero para poder concurrir a las elecciones deben antes recabar los avales necesarios. Una situación que no se antoja fácil debido a que la ley electoral fija que la recogida de firmas debe ser presencial y el contexto de pandemia lo dificulta. Además, una vez conseguidas deben estar 48 horas en cuarentena y el plazo para los avales terminará a mediados de enero.

“Si convocan estas elecciones son unos verdaderos temerarios, unos inconscientes. El 14-F habrá miles de personas contagiadas, según han dicho los expertos. Y yo soy hombre de ciencia, no de fe, y me escucho a los científicos. Si se vota el 14-F habrá 40.000 personas que verán vulnerados sus derechos fundamentales al no poder ir a votar”, abunda.

Ni Puigdemont ni ERC

Espot tiene un estilo muy directo y carga contra todos los partidos. “La clase política se encuentra en una situación de descrédito enorme, no solo por el tema de la independencia sino por la gestión tan mala que han hecho. Cuando ves a Budó, Vergés, etc, en rueda de prensa te pones las manos a la cabeza”. Y añade que "cuando en la política catalana acaba siendo presidente Pere Aragonès es que cualquier cosa es posible”.

Por lo que respecta a Carles Puigdemont, desconfía de su propuesta independentista: “Es el independentismo de ir haciendo, sin concretar nada”. El plan de Espot para materializar la independencia de Cataluña se basa en cuatro puntos: “Una vez tienes el poder, debes establecer la nueva legalidad. Con el uso de la fuerza, naturalmente. El monopolio de la violencia la tiene el Estado”.

Posteriormente, dice, hay que “tomar el control del territorio”, “tener créditos puente que te faciliten la transición hasta tener la estructura tributaria independiente” y, por último, “el reconocimiento internacional”. Y vuelve a criticar la estrategia de ERC y JxCat: “En Cataluña esto no se ha hecho hasta llegar a la incongruencia de que el hombre que debía proyectar la causa de Cataluña internacionalmente, Raül Romeva, se queda en casa [en la cárcel], en lugar de estar fuera”.

El modelo de Winston Churchill

Espot es muy crítico con la clase política catalana, pero absuelve a sus ciudadanos. A la pregunta de si los catalanes están dispuestos a “asumir los costes” que él plantea, no tienen dudas y alude al ex primer ministro británico: “El ser humano se mueve siempre por modelos. Los de sus dirigentes. Winston Churchill, por ejemplo, fue un modelo de resistencia del pueblo británico frente a las bombas de los nazis”. "Toda sociedad se debe reflejar con quienes les representa”.

Espot sostiene que si "la sociedad catalana ve al frente una gente dispuesta a llegar hasta el final, a dejar hasta la vida por la causa de la independencia, esta sociedad seguirá a sus líderes". "Si hay líderes de esta talla, sin ninguna duda también la sociedad le sigue. Generan confianza”, concluye. Las próximas elecciones en la región servirán para pulsar el apoyo que tiene su propuesta.