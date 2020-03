Santiago Abascal, obligado a celebrar un acto en un restaurante cubano en Nueva York tras dos cancelaciones

La tourné de Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros por Nueva York se ha visto truncada por las amenazas de grupos que se autodenominan "antifascistas cosmopolitas" y por dos cancelaciones.

Los dirigentes de la formación española han tenido que improvisar una tercera convocatoria para poder celebrar un acto en un restaurante cubano.

Vox tenía previsto celebrar un acto con simpatizantes en el Centro Español de Queens a partir de las 18.30 horas de este miércoles (las 00.30 horas del jueves en España). Lo anunció a bombo y platillo a través de sus redes sociales.

El centro canceló el acto ante la presión de algunos de sus socios. En un segundo intento, el líder del partido indicó que se celebraría en el 3 West Club, pero a última hora también terminó anulado.

El propio Abascal anunció que se suspendía el acto "ante las graves amenazas recibidas por grupos de la izquierda radical y para proteger la integridad de los afiliados y simpatizantes" del partido.

"El acto se ha cancelado. No llame al 3 West Club. No venga al 3 West Club si no quiere tener que volverse", explicó este club en un mensaje en su cuenta de Twitter a raíz de una alerta lanzada por un grupo antifascista que se autodenomina Brigada71 para parar a "los fascistas españoles de Vox".

#stopvox event this evening has been canceled. Do not call the 3 West Club. Do not come to @3westclub as you will be turned away https://t.co/NoF5iFsQIW