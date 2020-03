Los sanitarios cargan contra los consejeros autonómicos que atribuyen sus contagios a viajes

La crisis sanitaria que atraviesa el país a causa del coronavirus ha sacado a la palestra mediática al ministro de Sanidad, Salvador Illa, pero también a todos los consejeros autonómicos del ramo. La gestión y las declaraciones de los políticos está siendo analizada con lupa por los profesionales del sector, muchos de ellos sin el suficiente material de protección que se requiere para tratar a las personas contagiadas por Covid-19.

Los miles de test rápidos comprados en China a un vendedor no homologado y que dan "falsos negativos" han sido la gota que ha colmado un vaso que se ha ido llenando desde que se registró el primer caso positivo en España a finales de enero y los sanitarios comenzaron a alzar la voz para que las autoridades tomasen medidas de prevención.

El volumen de contagiados en España volvió a experimentar este viernes un fuerte incremento: 64.059 casos, 4.858 muertos y hasta 9.444 sanitarios contagiados. La única buena noticia es que siguen creciendo los recuperados, que ya son 9.357, pero la cifra de profesionales que tienen coronavirus supera a la de cualquier país.

Consejeros de Valencia y Extremadura

Sin embargo, algunos consejeros de Sanidad -los mínimos- atribuyen parte de los contagios a contactos fuera del trabajo. Ya sea por viajes o por estar cerca de algún familiar que haya dado positivo. La primera en apuntar a estos motivos fue la consejera valenciana Ana Barceló.

La dirigente autonómica socialista llegó a negar que en los hospitales de la Comunidad Valenciana existiese escasez de material de protección frente al coronavirus y mencionó como fuente de contagios entre los sanitarios sus viajes y su contacto con familiares y amigos.

Lo hizo después de que un periodista le preguntase si el gran volumen de personal sanitario contagiado podía deberse a la falta de material de prevención. "No. No necesariamente. Ya le he dicho que hay muchas fuentes de contagio. Hay profesionales que entraron en contacto a través de la familia o de amigos y que se contagiaron. Hubo otros profesionales que a lo mejor hicieron un viaje y por tanto importaron el virus. La casuística es enorme [...]", contestó.

Los colegios de médicos salen en defensa de los sanitarios

La Asociación de Defensa de la Sanidad Pública (Acdesa) y el Colegio de Médicos de Valencia exigieron a Barceló que se retractase. Y terminó pidiendo disculpas a los médicos: "Mis palabras no han sido afortunadas. No duden de que soy muy consciente del gran esfuerzo, profesionalidad y entrega que muestran día a día, estando en primera línea de esta situación tan complicada".

Barceló fue la consejera encargada de anunciar el primer muerto con coronavirus en España. Un hombre de 69 años de nacionalidad española que había fallecido el 13 de febrero después de un viaje a Nepal. El anuncio se hizo el 3 de marzo tras descubrir la causa de la muerte mediante una necropsia.

La consejera valenciana no es la única que se ha visto envuelta en en una polémica a cuenta de los "viajes" de los sanitarios. El consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, apuntó que el 50% del personal sanitario se contagió de coronavirus fuera del trabajo.

El Colegio de Médicos de Badajoz tachó de "desafortunadas e inoportunas" las declaraciones del socialista. El organismo colegial pacense recordó que estas palabras llegan en un momento donde los médicos extremeños "luchan en primera línea de batalla para proteger a la población, anteponiendo la salud pública a la suya propia y la de sus familiares, expuestos de forma permanente al contagio debido a las carencias de material y de medidas de protección".