El Ministerio de Sanidad se ha visto forzado a revisar su guía de actuación para profesionales sanitarios frente al coronavirus, después de que diversas instituciones y organizaciones del sector hayan denunciado la "temeridad" de una de las medidas: las reincorporaciones 'exprés' después de los contagios.

En una de sus últimas actualizaciones, el departamento liderado por Salvador Illa emplaza a los trabajadores que están de baja por tener síntomas de coronavirus a incorporarse a sus puestos de trabajo después de apenas siete días de aislamiento y sin realizarles la prueba de diagnóstico microbiológico.

El sector sanitario ha puesto el grito en el cielo y el Gobierno se ha visto obligado a estudiar su propio protocolo. España es el país con más profesionales contagiados. La cifra ya es 19.400. Sin contar todos los que permanecen aislados en casa sin que se les hagan pruebas.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), entre otras organizaciones, considera la instrucción como un "atentado contra la salud pública".

El texto de la polémica dice literalmente:

En caso de que no se realice la prueba de diagnóstico microbiológico, el trabajador se incorporará a su puesto de trabajo transcurridos siete días desde el inicio de síntomas en ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos en los últimos tres días y siempre que se haya resuelto la clínica respiratoria. Se incorporará a su actividad con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con pacientes inmunodeprimidos.

Los Consejos Generales de dentistas, enfermeros, farmacéuticos, médicos y veterinarios, instituciones que engloban a más de 700.000 profesionales sanitarios en España, han expresado su "absoluto rechazo" a las medidas y recomendaciones de Sanidad.

"Somos el país con mayor número de profesionales contagiados del mundo. La solución de reincorporar a toda prisa a los profesionales sanitarios infectados o con sospechas de estarlo, supone una temeridad inaceptable que puede provocar un aumento mayor aún de la expansión del virus entre los profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos", denuncian.

Y recuerdan que las experiencias en países que han conseguido un mayor control de contagios demuestran que es fundamental hacer el test a los profesionales de forma masiva con intención de conocer, con total certeza y evidencia científica quién debe incorporarse con garantías al puesto de trabajo tras haber padecido la infección.

Protocolos y autoridades sanitarias

Uno de los miles de médicos contagiados de Covid-19 explica a Vozpópuli la experiencia que vivió antes de infectarse en un centro de salud de Extremadura y la que está viviendo a pocos días de incorporarse.

"Cuando el brote de coronavirus estaba ya descontrolado en Italia, a España seguían llegando vuelos procedentes de allí. También de China. Tuve pacientes que habían estado en esos países con síntomas de coronavirus. A la vista de lo que estaba pasando, quise hacer pruebas en casos concretos, pero las autoridades políticas sanitarias no me lo permitieron aferrándose al protocolo de aquel momento", explica.

"Tampoco disponíamos de material de protección suficiente. El resultado, como el de tantos y tantos compañeros, es que me acabé contagiando. Al primer síntoma, y sin prueba alguna, me aislé en mi casa. Como era de esperar, terminé contagiando a toda mi familia. Ahora estoy mejor, pero no tengo ninguna garantía de que me voy a incorporar sin expandir el virus", lamenta.

"Las autoridades políticas y los protocolos van siempre por detrás. No están en primera línea y, encima, nos dificultan el trabajo. Nos reincorporamos y seguimos sin suficientes elementos de prevención. Tampoco sabemos si nuestro sistema inmunológico está respondiendo bien ante el virus y tenemos miedo de propagarlo. ¿Quién nos garantiza que no vamos a contagiar a los ancianos cuando nos hagan ir de nuevo a las residencias?", pregunta indignado.

"Un riesgo elevado para la población"

Los Consejos Generales de dentistas, enfermeros, farmacéuticos, médicos y veterinarios, aseguran que algunas de las pautas presentadas por el Ministerio de Sanidad suponen un elevado riesgo para la seguridad de los profesionales y de sus pacientes. "Algunas de estas medidas y recomendaciones, lejos de contener la epidemia y preservar la salud pública, representan un riesgo evidente para sanitarios y pacientes", advierten.

"Consideramos especialmente alarmante el apartado que hace referencia a la incorporación al puesto de trabajo de los profesionales sanitarios transcurridos siete días desde el inicio de los síntomas y en ausencia de fiebre cuando no se realiza prueba diagnóstica", alertan.

Las instituciones insisten en que "no podemos aceptar, de ninguna manera, que ningún profesional sanitario sin hacerse el test y con pruebas confirmadas de negatividad se incorpore a sus puestos de trabajo, ya que supone un riesgo elevado para la población, pacientes atendidos, compañeros de trabajo e incluso su propia salud".

Reclaman al Gobierno test suficientes para poder afrontar con garantías la pandemia de coronavirus y su expansión. Y afean "la falta de planificación necesaria en recursos humanos para poder cubrir las contingencias que genera la alta infestación en personal sanitario sin políticas de reingresos tras periodo de curación clínica de garantías".

Límites científicos, deontológicos y jurídicos

"La medida que hoy denunciamos no solo traspasa los limites científicos, sino los deontológicos de nuestras organizaciones y sin duda los jurídicos al poner en riesgos no solo al profesional sino a los ciudadanos a los que atiende", denuncian.

El volumen de sanitarios contagiados ascendió este lunes a 19.400 personas. Según los últimos datos oficiales, en torno al 10% de profesionales del ámbito de la Salud están ingresados, mientras que la mayoría de ellos están recibiendo un seguimiento domiciliario.

España es el país con mayor número de personal contagiado y supone casi el 15% del total de casos positivos. Sin embargo, existe un número importante [y desconocido] de médicos y enfermeras que han sido apartados del servicio y están en aislamiento por sospecha de infección a los que ni siquiera se les ha hecho la prueba.

La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra, ha apuntado este lunes que "el 20% (de los sanitarios) ha sido dado de alta". Se desconoce el detalle de las condiciones en las que cada uno de los afectados ha sido dado de alta.