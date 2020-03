Los sanitarios de la privada 'tumban' el discurso de Podemos: "También nos jugamos la vida"

Los profesionales sanitarios trabajan desde hace semanas por encima de sus posibilidades. El Consejo de Ministros aprobó este sábado el estado de alarma para tratar de frenar el contagio del Covid-19 yevitar el colapso hospitalario. Pero aún es demasiado pronto para ver los resultados de las medidas de confinamiento social y las cifras de personas contagiadas crecen de manera exponencial.

España ya cuenta con más de 9.000 casos por coronavirus y más de 300 fallecidos. Los hospitales de Madrid ya acumulan 4.665 contagiados. En este contexto de pandemia, los españoles salen al balcón todas las noches para aplaudir a todos los profesionales que están enfrentando al coronavirus.

Empezando por los sanitarios. Pero también al personal de limpieza, a los celadores, a las cajeras de los supermercados, a los reponedores, camioneros, taxistas y un largo etcétera que abarca a todos aquellos que, en definitiva, no tienen más remedio que salir a trabajar ante una crisis sanitaria sin precedentes.

Este gesto de gratitud que ha dado la vuelta al mundo está siendo utilizado por algunos dirigentes políticos para reforzar su argumentario

Sin embargo, este gesto de gratitud que ha dado la vuelta al mundo está siendo utilizado por algunos dirigentes políticos para reforzar su argumentario. Desde Unidas Podemos y Más País se esfuerzan estos días en especificar que el aplauso es para la sanidad pública.

La exclusión de los profesionales de la privada para sacar algún tipo de rédito político ha despertado ampollas y ya son varios los médicos y demás perfiles que han defendido su labor ante el Covid-19. "También nos jugamos la vida", aclara Esteban Pérez, un enfermero de UCI que divide su jornada laboral entre el sistema público y el privado.

Echenique: "España aplaude a los profesionales de la pública"

"Gracias Sanidad Pública", destacó la ministra de Igualdad Irene Montero. Echenique se sumó: "España aplaude a los profesionales de la sanidad pública. En los momentos difíciles, uno valora lo importante. Gracias por vuestro enorme compromiso, gracias al pueblo valiente que la puso en pie y nunca más gobiernos que la malvendan a los buitres".

"En los momentos difíciles, solo lo público nos cuida. Frente a quienes quieren hacer negocio con nuestra salud, la sanidad pública demuestra que es lo único capaz de plantar cara a esta difícil situación. Más sanidad pública", tecleó Iñigo Errejón para publicar en Twitter.

La respuesta no tardó en llegar. "Cuando por fin puedo sentarme, después de 24 horas de guardia, tras más de 100 casos de pacientes respiratorios, dos de ellos ingresados en la UCI y haber estado expuesta al virus, a este señor sólo se me ocurre mandarle a un sitio, pero mi educación no me lo permite", contestó María del Carmen del Valle, médico de familia en la Clínica Universidad de Navarra, al líder de Más País.

"Colaboración constante"

Su centro lleva colaborando con el sistema público desde el estallido de la crisis sanitaria. Íñigo Goenaga, director de Desarrollo de la Clínica, reconoce a Vozpópuli que no entiende ese tipo de comentarios por parte de dirigentes políticos en un momento como el que atraviesa el país. "Nos da pena. Solo se explica si no conocen el trabajo que está haciendo todo el mundo", dice.

"Tenemos dos hospitales: el de Pamplona y otro más pequeño en Madrid. Nosotros hemos hecho test de coronavirus a todos los pacientes que llegaban con criterio de poder estar contagiados. En Navarra éramos centro de referencia junto al Complejo Hospitalario de Navarra. Estamos muy cerca y nuestra colaboración es constante", explica Goenaga.

Ambos centros se prestan el material que va escaseando. "Disponemos de una planta en la Facultad de Farmacia en la que podemos fabricar gel hidroalcóholico y se lo damos a la pública porque no tienen más", cuenta. "Ni en Navarra ni en Madrid derivamos pacientes a la sanidad pública. Atendemos a los pacientes sospechosos de estar infectados en urgencias y también se les hospitaliza", zanja. "Los aplausos son reconfortantes para todos. Ayudan", señala.

"Todos trabajamos todo lo que podemos"

Esteban Pérez, enfermero de UCI en el Hospital Quirónsalud Sur y en el Hospital Infanta Cristina de Parla, también se muestra agradecido ante el gesto desde los balcones. Sus maratonianas jornadas se dividen entre ambos centros: uno privatizado y otro público. Estos días está haciendo una media de 17 horas.

"La primera persona que atendimos por coronavirus en urgencias fue en Quirónsalud. Era una mujer joven. Después de tres días en la UCI se fue recuperando y bajó a planta", cuenta. "Ha habido mucha confusión para todos porque los protocolos se van actualizando diariamente. Además muchos han pensado que era como una gripe, pero en muchos casos deriva en neumonía", explica Pérez.

Ya hay una planta entera y varias camas de otra ocupadas por pacientes de Covid19 en Alcorcón. "Sinceramente, estamos todos trabajando todo lo que podemos. Desde el celador hasta el auxiliar, pasando por médicos y enfermeros", reconoce.

"Creo que la sociedad debe concienciarse y quedarse en casa. Hay que entender que la privada no es el enemigo y que los trabajadores, ya sean médicos o personal de limpieza, que estamos allí nos jugamos la vida exactamente igual que los de la pública", aclara.

Según este enfermero, no es momento de demonizar a unos y otros, ni de echar balones fuera: "Intentemos remar todos en la misma dirección y ya habrá tiempo de depurar responsabilidades cuando todo esto termine".

Muchos ciudadanos y profesionales que trabajan en los hospitales madrileños han respondido a través de Twitter a los dirigentes políticos por desempolvar el debate en torno a la privatización de la sanidad pública. Muchos de ellos reconociéndose defensores de la necesidad de inyectar más recursos a la sanidad pública y contrarios a los recortes de años atrás. "Mis aplausos son para todos", resumen varios.