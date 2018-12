Un sector del PSOE pide investir a Marín en Andalucía y que Rivera apoye el presupuesto

Dirigentes del PSOE están dispuestos a investir presidente de la Junta de Andalucía al candidato de Ciudadanos, Juan Marín, a cambio de que el partido de Albert Rivera apoye los Presupuestos generales del Estado 2019.

Por más que hoy suene marciano -necesita la improbablerenuncia deSusana Díaz, la abstención de Adelante Andalucía en la investidura de Marín y el apoyo de Podemos a los Presupuestos-, la dirección socialista baraja esa jugada in extremis para evitar que la "ultraderecha" de Vox gobierne.

No ve impedimento en las palabras de Rivera, de que el PSOE-A debe asumir que tiene que pasar a la oposición, porque el líder del partido naranja sigue manteniendo que Marín debe ser el próximo presidente andaluz, "y eso solo es posible pactando con nosotros".

Presidencia del Parlamento para el PSOE

C´s tendría que renunciar el 27 de diciembre a la más que probable elección de la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet como presidenta del Parlamento Andaluz de la mano del PP para cedérsela a los socialistas. Porque la Mesa de la Cámara cuenta consiete miembros. La mayoría la forman cuatro y ahora mismo se especula con que PSOE y PP tengan dos representantes cada uno, y C's, Adelante Andalucía y Vox uno.

La liebre la levantó este miércoles el presidente del Comité Federal del PSOE y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, hombre fuerte de Pedro Sánchez en Andalucía, cuando dijo en Antena 3 que quien ocupe la Presidencia de la Junta "es secundario a todo lo que se está jugando". Si no es posible que siga Díaz -y Ferraz sabe no lo es- Toscano plantea que "con generosidad del partido, no sólo de ella, se busquen fórmulas que no sea pasar por que llevemos al poder a la derecha".

Según diversas fuentes socialistas, el presidente del Comité Federal ha dicho en voz alta una idea que Ferraz empezó a barajar el mismo domingo, superado el shock de la debacle, pero que Sánchez frenó al comprobar la rotunda negativa de la presidenta en funciones y el riesgo de reabrir la crisis interna.

Sánchez apoya formalmente que Díaz intente ser reelegida presidenta, pero su objetivo es que el PSOE "no pierda la Junta de Andalucía"

Eso no quiere decir que se haya desechado. Porque el miércoles, en Tele 5, el presidente del Gobierno señaló que la apoya para su hipotética investidura... ni un minuto más e insistía en que el PSOE-A debe "reflexionar" sobre la dura derrota.

Y al día siguiente, jueves, en conversación informal con los periodistas durante el cóctel por el 40 aniversario de la Constitución, dio un mensaje ambiguo: combinó el "O Susana o Susana" -no se plantea la investidura de otro socialista- con la afirmación de que los partidos hay que jugarlos "hasta el último minuto"; e hizo un llamamiento para que todo el PSOE se muestre unido para "no perder laJunta de Andalucía".

Y una muestra de la determinación de Pedro Sánchez de no perder Andalucía es el hecho, un tanto insólito en cuanto a las formas, de que la ministra Portavoz, Isabel Celaá, usara este viernes la mesa del Consejo de Ministros para atacar a PP y Ciudadanos -sobre todo a este último- por su intento de "blanquear" a Vox: