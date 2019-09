Sánchez asegura que ni él "ni el 95% de los españoles" podría "dormir tranquilo" con Podemos en el Gobierno

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha descartado este jueves volver a ofrecer a Unidas Podemos un Gobierno de coalición como el que ambas formaciones negociaron en los días previos a la investidura fallida de julio. Según ha explicado en una entrevista en LaSexta, el líder socialista ha llegado a asegurar que "no dormiría tranquilo" si hubiese miembros de Podemos al mando de ministerios importantes como Hacienda. "Ni el 95% de los españoles", ha añadido. Por ello, considera demostrado que "la coalición es inviable" tras la repetición electoral que se celebrará el próximo 10 de noviembre.

"Si el Ministerio de Hacienda, las pensiones de este país o el Ministerio de Política Energética estuvieran en manos de personas que no tienen experiencia política ni experiencia de gestión pública creo que, no solamente yo, sino también el 95% de los ciudadanos, incluidos los votantes de Unidas Podemos, no dormirían tranquilos", ha afirmado.

También ha asegurado que, de haber aceptado la propuesta de un Ejecutivo de coalición, Cataluña hubiese supuesto una brecha insalvable entre los morados y ellos que hubiese llevado a tener "dos gobiernos en uno".

"Yo podría ser presidente de un Gobierno de coalición y hoy mismo tendría una crisis de Gobierno. Hoy hemos escuchado a Colau que si hay condena por parte del supremo a los líderes del procéshay que manifestarse en favor de los supuestos presos politicos", ha dicho ante las preguntas de si aceptaría la inclusión de miembros de Unidas Podemos en un futuro Consejo de Ministros.

Pese a las críticas a la formación liderada por Pablo Iglesias, Sánchez ha vuelto a señalar que son su "socio preferente", ya que es el partido con el que más cosas comparte.

"Esperanzado" con Errejón y críticas a Rivera

Al ser preguntado por la posibilidad de que el exdirigente de Podemos Íñigo Errejón se presente a las elecciones, Sánchez ha confesado que hay "cosas que ha dicho y ha hecho que son esperanzadoras".

El secretario general de los socialistas también ha cargado contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por sus posiciones sobre Cataluña. "El señor Rivera es el líder de un partido que dice que hay que suspender el Gobierno de una autonomía sine die", ha dicho.

Una salida "progresista" a la desaceleración

Otro de los temas tratados en la entrevista ha sido la situación económica, concretamente el enfriamiento de la economía a nivel global. Sánchez ha propuesto "dar una respuesta progresista" a una posible recesión. "No puede volver la derecha a gestionar la economía. Yo no quiero eso para mi país", ha manifestado.

Su apuesta económica, según ha explicado, es el "progresismo con ortodoxia económica" para "ayudar a las clases medias y bajas". Entre otras medidas, ha anunciado que, si vuelve a gobernar, quiere subir el salario mínimo interprofesional.