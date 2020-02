Sánchez utiliza los mismos argumentos que Trump para atacar a la prensa

"La mentira se ha confundido con el periodismo". Así ha reaccionado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la información que lo vincula con la reunión de Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos en el Aeropuerto de Madrid-Barajas. Un argumento que ha recordado a los ataques proferidos a la prensa por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Son conocidas las airadas críticas de Trump a toda información crítica con su gestión o sus decisiones, que ha insistido en englobar desde el inicio de su mandato bajo la etiqueta de fake news (noticias falsas). Uno de los últimos ejemplos lo encontramos en su reacción a la cobertura en algunos medios de la ejecución del poderoso general iraní Qasem Soleimani.

The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement. The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past!