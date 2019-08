Sánchez mueve ficha: retomará los contactos para su investidura el lunes con Compromís

El secretario general del PSOE y presidente en funciones, Pedro Sánchez, se reunirá el próximo lunes por la tarde en Valencia con representantes de Compromís, según han señalado fuentes socialistas citadas por Europa Press y Efe.

Sánchez estará acompañado por el secretario de Organización de los socialistas y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y también el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

En las dos últimas sesiones de investidura fallidas de Sánchez, los pasados 23 y 25 de julio, el único representante de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se abstuvo tras lamentar que los socialistas no dieran ningún paso para obtener su apoyo. "Si ellos no se han movido, nosotros evidentemente, sintiéndolo mucho, no nos podemos mover", argumentó.

Llamada al diálogo de Compromís

El pasado jueves Baldoví aseguró que ve "bien" que Sánchez haya iniciado una ronda de contactos con colectivos sociales para recabar apoyos, pero le instó a negociar con los partidos progresistas, ya que, a su juicio, son "la única vía" ante la negativa de PP y Cs de abstenerse en una nueva sesión de investidura, si llega a tener lugar.

El líder de Compromís asguró que ayudará "en todo aquello que pueda", aunque afirmó que su apoyo a Sánchez dependerá de compromisos concretos del Gobierno en materia de deuda, financiación y dependencia.

Contactos discretos

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunció que Sánchez iba a mantener contactos "discretos" con los líderes del resto de formaciones en los próximos días.

"Los estará llamando o los llamará, los contactos serán discretos para que no tengan una publicidad que impida poder profundizar en las cuestiones", ha asegurado Montero, reiterando que el presidente "no tira la toalla" y lo "último" en lo que piensa el PSOE es en la repetición electoral.

El presidente del Gobierno en funciones envió esta semana una carta a la militancia del PSOE en la que asegura que en los próximos días presentará a Unidas Podemos una "propuesta abierta para alcanzar un acuerdo de carácter programático".

Gobierno a la portuguesa

En la misiva, el líder del PSOE explica que su opción es un gobierno "a la portuguesa", es decir, de su partido con el apoyo externo de formaciones de izquierda en base a un acuerdo programático. "Una fórmula útil" y "la mejor alternativa al bloqueo", en palabras de Sánchez. Hasta el momento, desde Unidas Podemos rechazan esta opción e insisten en un gobierno de coalición.

En la misma dirección, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, manifestó este sábado que el PSOE va a "intentar ahora por todos los medios un gobierno progresista" que no necesite del apoyo del independentismo.

El jefe del Ejecutivo en funciones también reanudará este lunes sus contactos con representantes de la sociedad civil, en este caso, con organizaciones ecologistas, para "labrar un espacio común de reflexión", informó el viernes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, tras la reunión del Consejo de Ministros.