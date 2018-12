Sánchez baraja presentar los Presupuestos para que PDeCAT y ERC se retraten contra Vox

Pedro Sánchez piensa utilizar el shock provocado en la política española, también en la catalana, por el inesperado ascenso de Vox en Andalucía, para "forzar" el apoyo de los diputados independentistas del PDeCAT y ERC al presupuesto 2019 y permitirle así agotar la legislatura (2020), según admiten a Vozpópuli diversas fuentes socialistas.

Quiere que el presidente de la Generalitat, Quim Torra -quien se niega a reunirse con él tras el Consejo de Ministros en Barcelona del 21 de diciembre-, Carles Puigdemont y todo el secesionismo, se 'retraten' "contra la ultraderecha"; eso, o aparecer ante los catalanes como los causantes del adelanto de elecciones generales tras las cuales ya no es descartable un gobierno presidido por Pablo Casado y apoyado por PP, Ciudadanos y Vox.

Hasta ahora, la consigna en el PSOE era: si no nos aprueban los presupuestos, y presentamos por separado las medidas, tendrán muy difícil votar no; es más, ERC y PDeCAT ya han dicho que no se opondrán a subir el uno de enero el salario mínimo a 900 euros, ligar las pensiones al IPC en 2019, o recuperar el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.

Pero la espectacular irrupción de Vox en el Parlamento andaluz ha dado alas a La Moncloa para no quedarse solo en eso y obligar a los independentistas a elegir entre aparecer ante los catalanes como los "culpables de un posible gobierno que plantea recentralizar España", según una de las fuentes consultadas, o dejar que Sánchez gobierne hasta el fin de la legislatura (junio de 2020).

No obstante, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, reiteró este lunes que no habrá replanteamiento en el rechazo a los presupuestos en bloque, como tampoco va a suceder en el PDeCAT. "Se mantiene el no", enfatizó la coordinadora de los diputados convergentes en el Congreso, Miriam Nogueras. El propio Puigdemont se apresuró este lunes a desmentir un posible apoyo, consciente del dilema al que les quiere empujar el PSOE:

Puigdemont ve "inaceptable" que se le culpe del auge de Vox y mantiene su rechazo a apoyar los Presupuestos #EleccionesAndaluciahttps://t.co/4msxk4QXoX — Europa Press (@europapress) 3 de diciembre de 2018

Antes de las elecciones del domingo, al presidente le llegó -vía Pablo Iglesias- el mensaje de Puigdemont de que si el 21 de diciembre aceptaba una cumbre de los dos gobiernos, el de Cataluña y el de España, el PDeCAT reconsiderará su 'no' al presupuesto. Quedó descartado desde el principio, como dijo la vicepresidenta, Carmen Calvo, porque "el Gobierno lo de de todos los españoles, también de los catalanes".

En el partido morado no tienen muy claro cuál será la siguiente maniobra del jefe del Ejecutivo. De puertas para afuera dicen verlo con ganas de convocar antes de los comicios autonómicos y locales de mayo de 2019. "Todo apunta a que Pedro Sánchez está pensando en marzo o abril, pero es una hipótesis. Dependerá de lo que digan los barones ante el riesgo de perder más comunidades autónomas", aseguró este martes el secretario de Organización, Pablo Echenique.

Su primera opción sigue siendo agotar la legislatura con la aprobación de las cuentas públicas. "Los partidos que aprobamos la moción de censura tenemos la oportunidad de cerrarle la puerta a la extrema derecha mejorando las condiciones de vida de los españoles", apuntó. En este sentido, el número dos orgánico de Podemos reclamó "altura de miras" a las fuerzas catalanas y vascas. "Veremos qué piensan de los Presupuestos en las próximas semanas a la luz del nuevo escenario político", remató. Mientras tanto, "lo sensato es tener conversaciones discretas", dijo.

En el Consejo el 7 o el del 14

El núcleo duro de La Moncloa y de Ferraz, sede del PSOE, sabe perfectamente que esa bilateralidad es una linea roja que no puede cruzar y por eso había descartado casi definitivamente la aprobación de los presupuestos 2019 -iban a sacar las mismas medidas, una a una, vía decreto-ley-... hasta que llegó la sorpresa Vox el pasado domingo desde el sur.

En el Ejecutivo ni confirman ni desmienten que el Consejo de Ministros vaya a remitir a las Cortes el proyecto de ley este viernes 7, o el siguiente, 14 de diciembre, pero saben que tienen a su favor el viento de la opinión pública que agrupa todo lo que no sea PP, Ciudadanos o la formación de Santiago Abascal, en particular Podemos.

Aunque hay un dato significativo. Según han trasladado fuentes parlamentarias a Vozpópuli, el Ejecutivo pidió de forma "expresa" la semana pasada por carta al Congreso y al Senado que aprobasen con carácter "urgente" sus cuentas anuales para poder incorporarlas al proyecto presupuestario.

El Gobierno suele dirigirse a las Cámaras a finales del mes de julio, ya que lo habitual es que el proyecto presupuestario entre en las Cortes en septiembre. Este lunes, en una reunión conjunta de las mesas de ambos parlamentos se aprobaron las cuentas que experimentan un crecimiento del 4,59 por ciento, hasta los 58,23 millones de euros.