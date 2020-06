Sánchez negociará los Presupuestos con Cs y PP sin los "límites" del pacto con Podemos

Pedro Sánchez sabe que se le complica por momentos sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado 2021 solo con el llamado bloque de investidura y sin algún tipo de acuerdo con Ciudadanos. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ya le ha avisado de que no va a sumar votos con su bestia negra, Inés Arrimadas, en medio de la campaña electoral catalana de otoño, donde se disputa con JxCat nada menos que la Presidencia de la Generalitat.

El presidente del Gobierno preferiría paralizar el presupuesto unos meses, hasta ver resuelta la gobernabilidad catalana, y sacar así las cuentas públicas con los republicanos antes que con Ciudadanos. Pero no es posible porque el deterioro de la economía es muy alarmante y no está nada claro cuándo llegarán a España los 140.000 millones del Fondo de Reconstrucción, como quedó demostrado el viernes en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno UE con un nuevo fracaso por el choque Norte-Sur.

Por eso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a negociar desde ya sin los "límites" del acuerdo de investidura suscrito con Unidas Podemos en noviembre pasado. Lo va a intentar "con todos los partidos" excepto Vox, "que se ha autoexcluido", aseguran a 'Vozpópuli' diversas fuentes gubernamentales.

El deshielo con Ciudadanos empezó el viernes de la semana pasada en una reunión en Moncloa entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el diputado naranjaEdmundo Bal, el cual advirtió tan solo unos días después: "Ciudadanos no va a estar en la propuesta de aquellos Presupuestos que el PSOE pactó con Unidas Podemos en su acuerdo de coalición".

¿Cómo hemos llegado a que Podemos y Ciudadanos, antagónicos hasta hace un cuarto de hora, estén dispuestos a sumar? Por pura conveniencia; porque Arrimadas y los suyos han llegado a la conclusión de que, si no vuelven al papel de bisagra abandonado por Albert Rivera no tienen futuro, y porque Pablo Iglesias también ha echado cuentas: sin ERC y con Cs de uñas, ni su coalición con Sánchez ni la legislatura sobrevivirían a un debate presupuestario fallido.

PSOE y Podemos: elecciones no

Ante la situación que vive el país, todos los actores políticos, también el inquilino socialista de La Moncloa, empiezan a pensar que ahora es más importante aprobar los Presupuestos Generales del Estado 2021 -siguen vigentes simbólicamente los que sacaron adelante Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro- que el nombre de "quienes" aprueban ese vital proyecto de ley.

Lo ideal para ambos socios sería limitar la operación presupuestaria a sumar los votos de Podemos a los de Cs, pero Arrimadas exige que el PP también entre en la operación de reconstrucción económica

De lo contrario, los dos partidos de izquierda se verán obligados a disolver precipitadamente la coalición y convocar unas elecciones generales a riesgo de no volver a gobernar, como le ha trasladado el jefe del Gobierno a su vicepresidente segundo. A juzgar por las declaraciones del portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, este jueves en Los Desayunos de TVE, los morados han empezado a interiorizarlo:

Podemos no descarta alguna modificación en su acuerdo con el Gobierno para pactar los presupuestos.▶ Entrevista a Pablo Echenique en @Desayunos_tvehttps://t.co/F8mBIil930 — RTVE (@rtve) June 18, 2020

Lo ideal para ambos socios sería limitar la operación presupuestaria a sumar los votos de Podemos a los de Cs, pero Arrimadas exige que el PP también entre en la operación de reconstrucción económica. De ahí que este sábado el propio presidente del Gobierno, durante su última declaración institucional al país del recién levantado estado de alarma, llamase a Pablo Casado a "la unidad" y a olvidar los cien días de agrio enfrentamiento parlamentario y de todo tipo.

El acercamiento empezó tejerse extramuros de la política oficial con el encuentro secreto que mantuvieron el pasado el pasado 10 de junio el secretario general de los populares, Teodoro García-Egea y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, desvelado este sábado por El Mundo y confirmado por Vozpópuli. Los populares se han apresurado a restar importancia a las citas que mantiene su número dos "con distintos líderes". "Nada que no sea normal", apostillan fuentes populares.

Zapatero y el "canal"con Casado

No es ningún secreto que Zapatero está muy distanciado de las tesis de Felipe González, la CEOE, la Unión Europea e, incluso, algunos barones socialistas que buscan la salida de Unidas Podemos del Gobierno y que Sánchez afronte lo que quede de legislatura con un gobierno monocolor apoyado externamente por el PP y Cs hasta las elecciones. Pero no deja de ser sintomático que haya sido el ex presidente el elegido para "abrir un canal de comunicación" PSOE/PP.

De momento, "el principal escollo del pacto con Ciudadanos es la política fiscal", explica una fuente conocedora de la situación. Los morados no parecen dispuestos a renunciar a las subidas de impuestos comprometidas -"si acaso aplazar el denominado impuesto a los ricos, pero mantener la subida del IRPF a quienes ganen más de 130.000 euros y del Impuesto de Sociedades a las empresas- y Arrimadas, a su vez, "nunca suscribirá una subida de la presión fiscal que frene la reactivación del consumo", señalan a este periódico fuentes de la formación naranja.

Fuentes del Ministerio de Hacienda matizan, no obstante, que todavía estamos en un estadio muy preliminar de las negociaciones porque, para empezar a elaborar el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado 2021, es "fundamental" conocer cuanto dinero llega para inversiones en España del llamado Fondo europeo de Reconstrucción que empezaron a negociar este viernes los jefes de gobierno de la UE.

Casado volvió esta semana a ofrecer al Ejecutivo su apoyo únicamente para la reconstrucción; no va a apuntalar un Ejecutivo con Podemos y solo pactará a cambio de elecciones en primavera de 2021

En la sede de la calle Génova se acogen con muchas reservas todas estas maniobras, incluida la de Zapatero. Casado ha apoyado el Ingreso Mínimo Vital, para atender a las familias más desprotegidas con la pandemia y ha designado a las ex ministras Ana Pastor y Elvira Rodríguez para que la primera negocie con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, las cuestiones relativas la gestión sanitaria de la covid-19 y Rodríguez la "reconstrucción socieconómica" de España. Ambas ya han mantenido preliminares con diversos ministros.

El problema es que el presidente del PP no se fía de Sánchez. Cree que después de pasar todo el confinamiento ninguneándole -se queja de que ni siquiera le llamaba por teléfono en plena pandemia- y pese a su apoyo en las tres primeras prórrogas del estado de alarma, ahora quiere usar al principal partido de la oposición para blanquear su "desastrosa gestión sanitaria y económica".

Casado, no obstante, está muy presionado por los jefes de gobierno europeos del PPE para que permita arrancar la legislatura con un acuerdo presupuestario, y por eso ha vuelto a ofrecer esta semana su apoyo a una reconstrucción sobre la base de "no endeudar a futuras generaciones" con un aumento desbocado de gasto público y sin, por ejemplo, una reforma del sistema de pensiones.

Según fuentes populares consultadas por Vozpópuli, el líder del PP no va a dar oxígeno al Ejecutivo de izquierdas para agotar una legislatura que ve muerta y simplemente estaría dispuesto a apuntalarle hasta la convocatoria de elecciones generales en la primavera de 2021. Solo en ese caso se planteará abstenerse en la votación presupuestaria, para no ser acusado de torpedear la recuperación de España: