Sánchez rechaza dialogar con PP y Cs, y Casado y Rivera exigen elecciones para afrontar la crisis catalana

Las últimas amenazas del separatismo catalán no han acercado al Gobierno del PSOE con el PP y Ciudadanos. Las posiciones siguen más alejadas que nunca.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no ha consultado con la oposición ni las cartas que envió a la Generalitat, ni otros escenarios de intervención en Cataluña que se barajan en Moncloa; bien el artículo 155 bien la ley de Seguridad Nacional.

Tanto Pablo Casado como Albert Rivera han exigido la aplicación inmediata del 155 y la convocatoria de elecciones generales.

Calvo: no al 155

Sánchez y la Generalitat tratan de enfriar unos ánimos inflamados por el último giro del independentismo. Los cortes de autopistas, el llamamiento a incendiar Barcelona durante la celebración del Consejo de Ministros en la capital catalana previsto para el 21 de diciembre y la apelación a una independencia a la eslovena -que provocó decenas de muertos en el país balcánico- ha llevado al Gobierno a elevar el tono con la Generalitat, pero no tanto como tender puentes con PP y Ciudadanos.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha descartado un nuevo 155, horas antes de que Sánchez defienda la posición del Gobierno en Cataluña el miércoles en el Congreso. El pleno, que también debatirá el acuerdo con Gibraltar en el marco del brexit, volverá a escenificar el abismo que separa ahora mismo a las fuerzas constitucionalistas.

La oposición espera al Gobierno con el cuchillo entre los dientes. Rivera ha dicho que las cartas enviadas a la Generalitat son "insuficientes". El líder de Ciudadanos ha advertido de que Ciudadanos no apoyará otro 155 en Cataluña liderado por Pedro Sánchez sin un compromiso del presidente de convocar elecciones.

Rivera ha vuelto a corresponsabilizar a Sánchez de lo que pueda ocurrir en Cataluña. Y ha recordado que celebrar con Consejo de Ministros en Barcelona está bien, pero que un cuarto de hora en Barcelona no cambia el hecho, en su opinión, de que miles de catalanes se sienten desamparados a diario por su Gobierno ante el acoso del separatismo.

"Lo que ha hecho Sánchez es un error histórico y los españoles tenemos que corregir esa irresponsabilidad histórica en las urnas. Es una irresponsabilidad poner al pie de los golpistas a tu Nación", ha dicho Rivera este martes.

"Nosotros no vamos a callar, no vamos a permitir que se corten carreteras y no hacer nada. Y no vamos a permitir que pongan pancartas de presos políticos en la Generalitat y pasar por el aro como pasan ellos", ha añadido.

Torra y la kale borroka

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha exigido al Ejecutivo que envíe ya al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el requerimiento previo a la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, que "rompa" con los independentistas y convoque elecciones generales.

"Que se deje de cartas y que envíe el requerimiento previo a Torra, agitador número uno de la kale borroka" en Cataluña, ha dicho Montserrat.

La portavoz popular ha recordado que su partido ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique por qué los Mossos no están garantizando la seguridad en Cataluña. El PP ha pedido además en el Senado que el Gobierno tome el control de la policía catalana.