Sánchez cortocircuita la 'operación Chivite' en Navarra para quitar argumentos a Ciudadanos

La candidata socialista María Chivite no será presidenta de Navarra si para ello necesita el apoyo -en la investidura y en la votación de proyectos de ley durante toda la legislatura- de EH Bildu, la formación que lidera Arnaldo Otegi; lo cual no quiere decir que el Partido Socialista de Navarra (PSN) vaya a votar a favor del candidato de Navarra Suma, Javier Esparza, algo "no está previsto" a día de hoy, matizan a Vozpópuli fuentes socialistas.

La Dirección federal sabe que eso puede abocar a la comunidad foral a un bloqueo, pero, después de sopesar pros y contras, ha llegado a la conclusión de que la 'Operación Chivite' pondría en riesgo incluso el acuerdo más fácil con Ciudadanos, la reelección de Javier Lambán como presidente de Aragón, si los de Albert Rivera llegan a utilizarlo como "ejemplo" de los supuestos acuerdos de Sánchez con el separatismo. Y no quiere que Navarra contamine toda su política de pactos.

Tres comunidades y 25 ayuntamientos

Porque no es improbable que Luis Tudanca se haga con la Presidencia de Castilla y León de la mano del naranja Francisco Igea, después de 33 años de gobiernos del PP; o que el también socialista Diego Conesa -más difícil- lo intente en Murcia después de un cuarto de siglo de gobiernos populares. Además de 25 ayuntamientos, algunos de capitales con la importancia de Zaragoza, Granada, Burgos, Badajoz, Jaén, Cáceres, Guadalajara, Palencia, Ciudad Real o Huesca.

Palabras mayores como para que el PSOE no pensara en un "gesto" como renunciar a Navarra, adelantado el domingo por El Confidencial, después de ver el aprovechamiento que habían empezado a hacer PP, Vox y, sobre todo Ciudadanos, a los cuales la mesa de negociación que iba a empezar Chivite este miércoles les estaba dando argumentos:

⛅️ ¡#BuenosDías y #FelizLunes!🙅‍♂️ Con este PSOE es prácticamente imposible llegar a un acuerdo🚨 En cuanto puede se echa en brazos de los nacionalistas: esta vez ha sido en Navarra con PNV y Bildu para impedir un gobierno constitucionalista📽 ¡Así lo explica @CiudadanoVille! pic.twitter.com/Roc831QEZj June 3, 2019

Y es que una cosa es que EH Bildu se sumara en el Congreso a la moción de censura que desalojo de La Moncloa a Mariano Rajoy y aupó a Pedro Sánchez, sin que eso implicara negociación alguna posterior con los abertzales que todavía no han condenado a ETA, argumentan las citadas fuentes, y otra que el PSN haga descansar la gobernabilidad los próximos cuatro años en los de Otegi.

Aunque la decisión de ahora suponga que el PNV pase de apoyar la investidura de Sánchez en julio, como tenía inicialmente previsto, a sumarse a la abstención que planea ERC. Mientras los seis diputados peneuvistas se abstengan y no voten en contra como castigo por la decisión de Ferraz en Navarra, la elección del actual presidente en funciones no peligrará por la parte que toca al partido gobernante en el País Vasco.