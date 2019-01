Sánchez teme que la militancia 'castigue' a su candidato en las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid

Pedro Sánchez recibió este jueves en la Moncloa a la ministra de Industria, Reyes Maroto, e inmediatamente se desataron todas las especulaciones en el PSM, habida cuenta de que ella encabeza ahora mismo las quinielas políticas y periodísticas sobre el candidato/a del PSOE a la Alcaldía de Madrid.

Nadie en el viejo PSM ni entre los candidatos independientes sondeados en los últimos cuatro años por el hoy presidente del Gobierno quiere quedarse con semejante caramelo envenenado porque la recompensa máxima es escuálida para un partido que lo ha sido todo en España: teniente de alcalde de Manuela Carmena...si es que la izquierda suma más que PP, Ciudadanos y Vox, y logra conservar el consistorio, que está por ver.

Sánchez, como sus antecesores, lleva años intentando corregir la caída a los infiernos del PSM. Fichó a Ángel Gabilondo para la Comunidad de Madrid en 2015 y a punto estuvo de salirle la jugada si no fuera por el batacazo de Antonio Miguel Carmona en la Alcaldía de la capital: quedó cuarta fuerza con un escuálido 15,28% (249.152 votos), pero el pacto con Carmena disimuló el fracaso.

A partir de ahí, el líder socialista intentó discretamente convencer sucesivamente a los hoy ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, luego a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y a la exministra Beatriz Corredor para que aceptaran ser cabeza de cartel en 2019. Ante tanta negativa llegó a coquetear con la idea de que Carmena liderara una plataforma de izquierda. La desechó finalmente porque la alcaldesa dijo no y porque Ferraz se convenció de que en política uno y uno no suman dos; y muchos votantes de Podemos y PSOE rechazan mutuamente la sigla del otro.

El no de Rubalcaba dio la 'puntilla' al PSM, cuya militancia está con tal grado de cabreo que nadie descarta ya un voto de castigo en las primarias de marzo

Lo último ha sido la intentona discreta del inquilino de La Moncloa con su antecesor en la Secretaría general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba., para que aceptara ser candidato como broche a su carrera política. Su no -"previsible" conociendo la mala relación de ambos, admiten todos los consultados por Vozpópuli- y ha dado la puntilla al PSM, reconocen muchos de los consultados.

Ha dejado la candidatura socialista en la capital imposible para vos y para mi, que le dijo Luis Mejía a Don Juan Tenorio, en el peor momento: con Carmena y Begoña Villacís (Ciudadanos) ya nominadas, y en pleno ascenso meteórico en la capital de la formación que preside Santiago Abascal. De hecho, en el partido se da por casi seguro que, gane quien gane las primarias de febrero, quedará quintos, por detrás del candidato de Vox y perforando aún más el peor resultado histórico en la capital que alcanzó Carmona hace cuatro años.

Pero, además, aunque Reyes Maroto haya dicho que sí al presidente este jueves en La Moncloa -es una mujer de partido y en noviembre señaló en RNE que está "a disposición" del PSOE-, ella tiene que postularse públicamente; No puede aparecer su salida del Gobierno como un desembarco tras un "dedazo" del presidente porque entonces la militancia del PSM puede estar tentada a un voto de castigo en las primarias y su rival, Manuel de la Rocha, lograr un resultado espectacular que la debilitaría.

De la Rocha lleva ventaja

De la Rocha, ex diputado en el Congreso e histórico miembro de la corriente Izquierda Socialista, viene trabajándose su candidatura en primarias desde hace meses y solo le falta a Pedro Sánchez un varapalo como que su candidata gane por la mínima entre los aproximadamente 5.000 militantes socialistas de Madrid capital. Un censo lo suficientemente pequeño como para que no quepa descartar la sorpresa de un empate; no digamos ya si el histórico logra imponerse.

De momento, está trabajándose ya a los secretarios de las agrupaciones locales, aseguran diversas fuentes consultadas, de la mano de su compañero de fatigas en Izquierda Socialista, el también ex diputado Juan Antonio Barrio de Penagos, como coordinador de campaña al frente del equipo.