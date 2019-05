Enigmática conversación entre Junqueras y Pedro Sánchez: "No te preocupes"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido este martes una breve conversación en el Congreso que está dando mucho que hablar por la respuesta del jefe del Ejecutivo a unas palabras de Junqueras. "No te preocupes", le ha dicho Sánchez al líder independentista, actualmente en prisión provisional y en juicio en el Tribunal Supremo.

Junqueras se ha cruzado en un par de ocasiones con Sánchez en la Cámara Baja, dado que los diputados debían levantarse del escaño para votar la composición de la Mesa de la Cámara en una urna colocada en la tribuna de oradores.

En un primer momento, y a iniciativa de Junqueras, se han saludado con un frío apretón de manos. La segunda vez, cuando el diputado preso ha pasado por delante del escaño ocupado por Sánchez, el jefe del Ejecutivo le volvió a saludar con un "¿cómo estás?". En ese momento, supuestamente, Junqueras ha respondido con un "tenemos que hablar", tras lo cual ha llegado la respuesta del líder socialista: "No te preocupes".

El Partido Popular ha respaldado esa versión de los acontecimientos. El secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, a través de un vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter, ha denunciado esta conversación.

Junqueras al presidente del Gobierno:-“Tenemos que hablar”El presidente del Gobierno:- No te preocupesVotar PSOE el domingo es decirle a ERC “no te preocupes”.Lo único que puede preocupar a Junqueras y a los juzgados por golpistas es un voto al PP#VergüenzaInternacionalpic.twitter.com/SwDPmSt635 21 de mayo de 2019

Moncloa confirma el "no te preocupes"

El Gobierno, en cambio, ha confirmado que Sánchez ha respondido "no te preocupes", pero ha enmarcado la respuesta en un diálogo diferente.

Fuentes de Moncloa han confirmado a Europa Press que Sánchez pronunció ese "no te preocupes", pero no como respuesta a una invitación a charlar por parte de Junqueras, sino después de que éste se excusara por no darle la mano, por si esto podía incomodar al presidente. Por ello, enmarcan dentro de la "pura cortesía parlamentaria" el saludo y breve intercambio de palabras entre ambos.