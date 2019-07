El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, lamentó no haber encontrado apoyos para salvar la investidura y reprochó al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que quisiera entrar en el Gobierno para "controlar el Gobierno" desde dentro. Este último, en un golpe de efecto, renunció en pleno debate al Ministerio de Trabajo que estaba en su última propuesta a cambio de tener competencias en políticas activas de empleo. Sánchez negó con la cabeza al escuchar la propuesta.

En su intervención en el hemiciclo, criticó que Podemos buscase "dos gobiernos en un Gobierno" y admitió que no será presidente ahora, pero que prefiere renunciar a ser presidente antes que a sus convicciones políticas por el bien de España.

El presidente del Gobierno admitió su derrota en la sesión de investidura pese a que era una oportunidad para que España tuviese un Ejecutivo antes de verano y para Podemos, que se ha quedado a las puertas de una entrada “histórica” en un Ejecutivo central.

Puede que no sea lo que el señor Iglesias no deseaba, pero le hemos hecho una propuesta respetuosa, correcta y sensata"

Sánchez lanzó críticas a su “socio preferente” al advertir que entre las fuerzas de izquierdas, “la investidura debería haber estado garantizada desde el primer momento”. En este sentido, constató que en las negociaciones con la formación morada “nunca hubo problemas que impidieran el acuerdo”, sino que el escollo se produjo en el reparto de los ministerios.

“Dijo que quería entrar en el Gobierno para controlarnos, pero lo que quería era entrar en el Gobierno para controlar el Gobierno”, censuró a la bancada morada mientras Iglesias negaba de forma ostensible con la cabeza. En concreto, dijo que Iglesias pretendía controlar el 100% de los ingresos del Gobierno y el 50 por ciento del gasto, incluido el 80 por ciento del gasto social, siendo la cuarta fuerza política en el Congreso y con un 25 por ciento de los escaños.

“¿Es humillante ser vicepresidenta del Gobierno?, ¿es humillante ser ministro o ministra de Sanidad y Consumo?, ¿es humillante ser ministro de Vivienda y Economía Social o Igualdad? Puede que no sea lo que el señor Iglesias no deseaba, pero le hemos hecho una propuesta respetuosa, correcta y sensata”, indicó Sánchez entre los aplausos de los diputados socialistas.

El candidato socialista volvió a enviar mensajes a PP y Ciudadanos, a los que insistió en que si se abstuvieran el valor de su voto sería "determinante" para no depender del independentismo pero, a juicio de Sánchez, votan en contra para acusar a los socialistas de depender de los separatistas.

El jefe del Ejecutivo cerró su intervención dirigiéndose a los ciudadanos, para recalcar que "España ha superado unida las peores crisis de su historia, y volverá a hacerlo". Por si no quedaba claro, Sánchez insistió en su cierre del discurso en esta idea: "Ocurra lo que ocurra hoy, España puede contar con el PSOE para unir a la sociedad y nunca para enfrentarla".

"Un gran fracaso"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha sido el primero en subir a la tribuna de oradores tras la intervención de Sánchez. "Su investidura ya es la historia de un gran fracaso", ha sentenciado. Con un tono más duro que el que mantuvo el pasado lunes durante la primera sesión plenaria de investidura, el dirigente popular ha acusado al candidato socialista de haber protagonizado "una encarnizada lucha de poder con sus socios preferentes desde hace 15 años".

Casado ha hecho hincapié a la "incapacidad para construir" de PSOE y Unidas Podemos. "Aún no sabemos quién ha perdido el regateo en el mercado persa", ha ironizado en referencia a la negociación en torno a las carteras ministeriales, cargos y competencias entre ambas fuerzas. "Y cuando despertó Pedro, el elefante morado con lazo amarillo todavía estaba allí", ha dicho el líder de los populares.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se mostró convencido en que el fracaso de la investidura no será el fin del "teatrillo" y afirmó que las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos continuarán. "Hoy señor Sánchez, le digo que España no se merece un presidente como usted", señaló.

"España no es un botín a repartirse ni carteras ministeriales. España es nuestra nación, señor Sánchez. El 'plan Sánchez' era esto: repartirse el botín de las carteras ministeriales. El problema es que la banda no se ha puesto de acuerdo en cómo repartirse el botín. ¿Cómo puede ser que España se paralice tres meses porque el señor Iglesias y usted no se ponen de acuerdo por un ministerio?", advirtió el líder de Ciudadanos al inicio de su intervención en el Pleno.

La sorpresa de Iglesias

Pablo Iglesias ha lanzado de manera muy sorprendente, y directamente desde el hemiciclo, su última oferta a Sánchez. A cambio de ceder y renunciar al ministerio de Trabajo, ha propuesta a Sánchez que su formación tenga competencias en las políticas activas de empleo: “Le tendemos la mano”, ha afirmado Iglesias, a la espera de que Sánchez, desde la Cámara, acepte su última propuesta para dar luz verde al nuevo Ejecutivo.

El grupo confederal de Unidas Podemos, que de momento se decanta por la abstención, amaga ahora con votar a favor, aunque antes de presentar su propuesta, Iglesias atacó a Sánchez por haber tratado a su partido “sin respeto”. “No se ha querido negociar en 80 días. Es muy difícil negociar un gobierno de coalición en contra reloj. Las cosas no se tienen que ser así”, ha afirmado.

El líder de Podemos también ha reprochado a Sánchez haber roto de manera “unilateral” las negociaciones, y que el PSOE se niega a cederle aquellas competencias necesarias para llevar a cabo algunas políticas, como subir el salario mínimo, derogar la reforma laboral de 2012 y subir la inversión en innovación y ciencia, entre otras.

Abascal ningunea a Sánchez

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, llamó "marioneta" y "peón" a Sánchez para después dirigirse al resto de grupos parlamentarios, devolviendo de esta forma el ninguneo del candidato socialista a Vox en la pasada sesión plenaria ya que casi no se dirigió a él durante su intervención.

"Subimos a esta tribuna a decirles que ni hoy ni en septiembre ni nunca apoyaremos a la marioneta que ustedes quieren colocar al frente de España y contra España". "No apoyaremos nunca ministros chavistas ni neocomunistas", advirtió.

"Si algún día logran colocar a su peón nos vamos a la leal oposición, sino a la oposición frontal. Lo haremos con toda la fuerza de la sociedad española", ha avisado. "En medio de todas sus traiciones, crímenes, intereses y objetivos ilegítimos no tengan no tengan ninguna duda de que España prevalecerá", zanjó Abascal.