Sánchez ignora el varapalo de la UE por el asalto al CGPJ y lanza un órdago al PP

El Gobierno ha hecho oídos sordos al varapalo de Bruselas por su reforma del Poder Judicial. Fuentes diplomáticas en España y en Europa advierten de que el precedente es nefasto para España y auguran que Sánchez no tendrá más remedio que "retirar la propuesta". Pero el Ejecutivo asegura a Vozpópuli que la iniciativa sigue en pie. Pedro Sánchezintenta trasladar la presión al PP. Y los portavoces del Gobierno y el PSOE han sugerido que la reforma solo decaerá si el partido de Pablo Casado se sienta a negociar ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

No ha sido un día fácil para el Gobierno en Bruselas. La Comisión Europea ha dado un toque de atención a Sánchez por su plan para tumbar la mayoría cualificada en la elección de vocales del órgano de gobierno de los jueces. Bruselas ha señalado que "los Estados miembros deben cumplir los requisitos de la Unión Europea para asegurar que la independencia judicial no está comprometida". Y ha recordado al Gobierno español que no puede acometer un cambio de estas características sin consultar a las partes afectadas en España.

"Es muy importante asegurar que el CGPJ no sea percibido como un órgano vulnerable al control político", ha dicho Christian Wigand, portavoz de la comisaria de Justicia de la UE.

Fuentes del Gobierno sostienen que el mensaje de Bruselas no altera sus planes. La proposición de ley registrada en el Congreso sigue adelante. Y la sugerencia es que la forma de evitarlo es que el PP se siente a "negociar ya" la renovación del CGPJ, que lleva dos años bloqueado.

PSOE: los fondos no están en riesgo

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar ha explicado a este diario que "no hay nada de qué preocuparse". En su opinión, la respuesta de la Comisión a la reforma española "es de manual". Y ni mucho menos coloca a España junto a Polonia y Hungría. Tampoco, en su opinión, la modificación que afecta al CGPJ vulnera en modo alguno los principios democráticos de la separación de poderes.

"Es ridículo sugerir que esta reforma condiciona nuestro acceso a los fondos de recuperación europeos", ha dicho López Aguilar en conversación telefónica con Vozpópuli.

Fuentes diplomáticas explican que el comentario de la Comisión es "efectivamente de manual, pero de un manual en el que España nunca aparecía". "Lo ocurrido hoy (jueves) es grave, porque estos son los típicos avisos que se dan a Polonia, Hungría o países del este; no al nuestro", explican estas fuentes.

España ha encendido las alarmas en Bruselas, no solo por esta propuesta, sino también por la gestión de la pandemia del coronavirus. Varios eurodiputados aseguran que "el ataque de Sánchez al Poder Judicial es probablemente el mayor error que ha cometido desde que es presidente".

"Ahora vamos a ver de verdad hasta dónde es capaz Sánchez de forzar en Bruselas", aseguran.

Retirar la propuesta si negocia el PP

López Aguilar preside la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Y ha sido uno de los principales artífices del Rule of Law Mechanism (Mecanismo de Estado de Derecho) como salvaguarda para acceder a los fondos europeos. López Aguilar ha dicho que explicarán las veces que haga falta a sus compañeros el encaje en la arquitectura europea de la propuesta de los partidos de la coalición. Y ha insistido en lanzar el órdago al PP de sentarse a negociar para paralizar esta reforma.

"Estamos hablando de una iniciativa legislativa que acaba de ser adoptada y que por lo tanto no es ley", explica el eurodiputado socialista sobre la proposición del PSOE y Unidas Podemos. "Hay un modo muy sencillo de que quien ha puesto el grito en el cielo con esta iniciativa la paralice y la haga innecesaria, y es que el PP se siente hoy mismo a negociar la renovación de los órganos constitucionales bloqueados y sea parte de los tres quintos actualmente requeridos".

El líder del PP, Pablo Casado, ya ha dicho que no aceptará ese chantaje. Y en el PSOE, donde aún queda alguna voz crítica, hay quien piensa que Sánchez ha actuado con torpeza. Y que si pensaba usar esta iniciativa como órdago para presionar al PP, la Comisión Europea ha dado la razón a la negativa de Casado.

"Lo que ha conseguido es el efecto contrario y ha sido una torpeza", dicen fuentes críticas del PSOE. "Hemos perdido los incentivos para que el PP se siente a negociar".