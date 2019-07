PSOE y Podemos empiezan la batalla por culparse de unas nuevas elecciones en noviembre

Última y definitiva fumata negra en las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de cara a la investidura. “Pedro Sánchez nos ha trasladado que llevará al país a elecciones si no cuenta con apoyos en la investidura de Julio”, afirman fuentes de Podemos minutos después del encuentro.

“Constatamos que Pedro Sánchez no quiere negociar sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único”, añaden desde el partido morado, y acusan: “No es sensato que el PSOE actúe como si tuviera mayoría absoluta cuando no la tiene. No es coherente buscar por igual apoyo en la izquierda y en la derecha. La gente merece certezas y garantías”.

Para los de Iglesias “no es serio ir a una investidura sin haber logrado apoyos y amenazar con una repetición electoral”, explican a Vozpópuli. “Hemos pedido a Pedro Sánchez que flexibilice su posición y negocie desde ya un acuerdo integral de coalición de izquierdas sin líneas rojas (programa, equipos y estabilidad)”.

Quinto encuentro

El encuentro de esta mañana es el quinto desde que se han celebrado las elecciones generales el pasado 18 de abril. Desde entonces, Podemos ha mantenido ha caído en los comicios europeos y autonómicas, mientras que el PSOE se ha consolidado. Y las relaciones entre ambas formaciones se han enfriado.

Se ha pasado así del “hemos acordado trabajar para ponernos de acuerdo”, según dijo Iglesias el pasado cinco de mayo tras su cita con Sánchez en La Moncloa, al gobierno de “cooperación” del 11 de junio. Desde entonces, Podemos y el PSOE han entrado en una especie de guerra fría, condicionada por filtraciones a la prensa y falta de confianza.

En los últimos días, el presidente en funciones ha logrado el visto bueno de la ejecutiva del PSOE para avanzar hacia un gobierno en solitario. Mientras que Iglesias reiteraba ante las cámaras de Tele5 que está dispuesto a garantizar lealtad en asuntos de Estado, como la cuestión catalana, pero no a ceder en su esperanza de obtener cargos de peso en el Ejecutivo nacional.

El tiempo corre rápido. El próximo 23 de julio se celebrará en el Congreso la votación sobre la investidura. De no salir adelante, desde el PSOE insisten en que no habrá un segundo intento en septiembre. Es decir, que si Podemos lleva hasta el final su pretensión de entrar en el Consejo de Ministros, y el PSOE se niega, se podrían repetir las elecciones generales el próximo 10 de noviembre.