La última oferta de Sánchez a Iglesias: un independiente afín a Podemos en Cultura o Ciencia

Pedro Sánchez se encuentra en una encrucijada. Miembros de su entorno más cercano creen que gobernar con Podemos es inviable. Sostienen que los números no dan para un Ejecutivo estable, y que la aritmética del gobierno rojo-morado resta en lugar que sumar. Por ello preparan una última oferta: un independiente del entorno de Podemos para el ministerio de Cultura o Ciencia. Si Pablo Iglesias la rechaza, y no decide ofrecer un apoyo externo a Sánchez, la repetición electoral ganará enteros.

“Sánchez y Redondo están barajando personalidades independientes próximas a Podemos para ministerios no estructurales”, comentan fuentes del PSOE. Según esas fuentes, “con toda seguridad” será el último ofrecimiento que el presidente en funciones le hará al líder de Podemos para lograr su apoyo en la investidura.

Es Redondo quien está aconsejando a Sánchez que no incluya a personas de Podemos en el Consejo de Ministro. Y en el PSOE muchos consideran que el líder socialista le escuchará: “Bajo ningún conceptoaceptará a alguien de la estructura de Podemos”, comentan. Y relanzan: “Sánchez está con Iván. De ministerios [a Podemos] ni uno. Y si no hay investidura, pues convoca elecciones”.

Problema europeo

El problema, explican estas fuentes, es que Sánchez quiere aprovechar la situación que le brinda que el PSOE sea el partido mayoritario de la familia socialista en la Eurocámara. Ese liderazgo le otorga al presidente del Gobierno en funciones una visibilidad notable a nivel europeo. Además de una ventaja para favorecer los intereses de España en el tablero comunitario. Pero una coalición rojo-morada frenaría su proyección, aseguran en el PSOE. "La coalición con Podemos no estaría bien vista en Europa", afirman.

A la vez, para aprovechar esa condición de líder de los socialistas europeos, hace falta que Sánchez se confirme al mando del Ejecutivo. “No es lo mismo un presidente en funciones que un presidente de pleno derecho”, resumen en el PSOE para señalar como tanto desde el punto de vista presupuestario como para asumir el liderazgo de los socialistas, hace falta que Sánchez se consolide en La Moncloa cuanto antes.

Gobierno en julio

De aquí el anuncio de Sánchez desde Tokio, en el que alertó: “España no se puede parar, no se debe parar. España necesita un Gobierno en el mes de julio, no en agosto, en septiembre, en octubre. Necesitamos tener presupuestos, desarrollar políticas de reconstrucción de derechos. No están bloqueando al PSOE sino la voluntad mayoritaria de los españoles".

Para desbloquear las negociaciones, la única apertura prevista por Sánchez es hacia personalidades independientes, que podrían ser incluso elegidas por Iglesias. Todavía no hay nombres oficiales sobre la mesa, pero varias fuentes socialistas aseguran que Sánchez “está barajando” la idea de ofrecer a Iglesias que elija a una persona de su espectro político para ocupar la cartera de Cultura, hasta ahora liderada por José Guirao, o la de Ciencia, en manos de Pedro Duque.

Veto irrevocable

De manera informal empiezan a circular los nombres de Joaquim Bosch, magistrado y jurista español y que fue portavoz de la organización Juezas y jueces para la Democracia, o el de Julio Rodríguez. Aunque este último, ex Jemad nombrado durante el segundo mandato de José Luis Zapatero, no estaría bien visto por la cúpula militar, según las fuentes socialistas consultadas.

Lo más probable es que Sánchez formalice su oferta en el próximo encuentro con Iglesias. Todavía falta una fecha oficial, aunque tanto el PSOE como Podemos aseguran que se celebrará antes de la sesión de investidura. Iglesias espera que sea la cita definitiva en la que el socialista formalice su propuesta “programática y de equipo de gobierno”, dijo la portavoz Noelia Vera. Pero en el PSOE aseguran: el veto a Iglesias y a dirigentes de Podemos en el Consejo de Ministros es irrevocable.