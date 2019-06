Sánchez e Iglesias enmascaran su desencuentro con un inaudito "Gobierno de cooperación"

"Gobierno de cooperación". Nadie sabe lo que es. O desde luego nadie ha podido explicarlo, pero es la fórmula que PSOE y Podemos han encontrado para aparcar unas diferencias que amenazaban con la ruptura antes de empezar.

La tregua que han firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general morado, Pablo Iglesias, permite a los dos partidos avanzar en un acuerdo programático y decidir más tarde si la cooperación es una coalición o es un Ejecutivo en solitario del PSOE. Y al final ésa es la clave de todo. Y lo que puede decantar el apoyo o el rechazo de Podemos.

Sánchez, eso sí, ha acelerado su investidura después de reunirse con Iglesias y los líderes de Ciudadanos y PP. El jefe del Ejecutivo ha situado a Podemos en el eje central de la negociación. Y ha aparcado la idea de la abstención de PP y Ciudadanos que el PSOE había sugerido en los últimos días, a pesar de que públicamente su portavoz Adriana Lastra ha vuelto a pedirla. Pero más como estrategia negociadora y comunicativa que otra cosa.

Casado y Rivera mantienen su 'no'

Tanto Pablo Casado como Albert Rivera han reiterado su 'no' a la investidura. Pero ambos dan por hecho que el presidente del Gobierno reunirá los apoyos necesarios para sacar adelante la votación. El propio Rivera ha dejado entrever que su encuentro en el Congreso ha sido casi idéntico al que mantuvieron en la Moncloa hace unas semanas, y que tampoco tiene demasiado sentido repetir más reuniones.

"La única diferencia es que Sánchez tiene ahora la obligación constitucional de intentar formar Gobierno, porque es el candidato propuesto por el Rey", ha dicho.

La oposición da por hecho que Sánchez no quiere esperar a septiembre, y que su intención es sacar adelante la investidura a principios de julio. Fuentes consultadas por Vozpópuli creen que el líder socialista no se puede permitir el lujo de desgastar su victoria electoral, que no es tan amplia como parece.

La gran negociación que se abre durante las tres próximas semanas es en qué se traduce exactamente el "Gobierno de cooperación". PSOE y Podemos han tratado de cerrar el debate sobre la composición del Consejo de Ministros con esta fórmula retórica que no se sabe muy bien qué significa.

Sin nombres de momento

Pero el meollo de esta negociación es si Iglesias o alguien de Podemos será ministro o alto cargo. Y no se verá hasta los próximos días. Ni PSOE, ni Podemos lo descartan, pero tampoco lo aseguran. Iglesias ha zanjado el debate asegurando que ahora hablarán de programa y reformas.

"No se ha hablado de nombres", ha dicho Lastra. "Lo importante son las grandes coincidencias programáticas y la voluntad de acuerdo".

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tomará el relevo de Sánchez este miércoles para reunirse con los grupos minoritarios de la Cámara. Ábalos se entrevistará con el PNV, Compromís, Coalición Canaria y Navarra Suma, entre otros, para reunir los apoyos necesarios.