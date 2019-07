Sánchez abre una grieta con sus más fieles por la carta pidiendo la abstención al PP

Pedro Sánchez ha abierto una grieta emocional con sus más fieles, aquellos que le acompañaron hasta el final en el "no es no" a la investidura de Mariano Rajoy en noviembre de 2016, a cuenta de la decisión estratégica del PSOE de pedir por carta al PP que se abstenga en la investidura del candidato socialista, el 22 y 23 de julio en justa reciprocidad con lo que ocurrió hace tres años.

"No os pedimos que asumáis nuestros valores o apoyéis nuestras políticas.Os pedimos que no bloqueéis la formación de gobierno. No os pedimos la abstención a favor de un gobierno socialista. Os pedimos que os abstengáis para que España tenga un gobierno. No os pedimos que hagáis nada que no hayamos hecho antes nosotros", alegan 66 de los 84 diputados socialistas de entonces, entre ellos los miembros del núcleo duro de Sánchez José Luis Ábalos y Adriana Lastra; ésta última se abstuvo "por imperativo" en la votación para hacer presidente a Rajoy.

"Difícil y honorable"

El texto, que lleva el significativo título Un camino difícil y honorable, es una defensa a ultranza de la decisión de abstenerse que tomó la gestora auspiciada por los barones socialistas después de defenestrar a Sánchez en aquel traumático Comité Federal del 1 de octubre de 2016 y, de hecho es llamativo que lleva la firma, entre otros, de su eterno rival Eduardo Madina, del que fuera portavoz del Grupo Socialista y mano derecha del secretario general, Antonio Hernando, o de los hombres de Susana Díaz en el grupo, Antonio Pradas y Miguel Ángel Heredia.

En cambio, ni la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet -que votó no a Rajoy como los otros seis diputados del PSC- ni Odón Elorza, Susana Sumelzo o la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, firman la petición de abstención al PP. De hecho, el diputado socialista por Guipúzcoa ha colgado el siguiente tuit:

Con orgullo!Voté NO! a la continuidad d Rajoy en 2016, convencido de q era mi obligación por respeto a los compromisos electorales, a la militancia y a mis convicciones✊🌹Esta actitud tbén es un activo en la historia del PSOE y d su regeneración demochttps://t.co/YAkOF8Y58X — Odón Elorza (@odonelorza2011) July 10, 2019

Elorza es el único de los 18 diputados que, abiertamente, ha defendido su no hace tres años, pero otros de los que entonces mantuvieron el "no es no" hasta el final -les costó la multa máxima por indisciplina, 600 euros y la expulsión de los órganos del partido- no quieren abrir discrepancias aunque en privado también creen que no hacía falta crear esa brecha interna.

Por contra, Eduardo Madina, aprovechó este miércoles la situación para sacar pecho. Recordó que los socialistas decidieron abstenerse porque era Rajoy quien había ganado las elecciones y ahora cree que toca saber "si el PP ha aprendido algo". Igual que hace tres años, expresó su deseo de una abstención de los de Pablo Casado para que no se tengan que repetir las elecciones.

También invita a la reflexión a Pablo Iglesias para facilitar que pueda haber ese Ejecutivo, aunque no quiso dar su opinión sobre si Sánchez debería aceptar la exigencia de Podemos de que haya ministros de este partido. No obstante, desde el PP rechazan esa posibilidad y lo hacen tirando de ironía. Recuerdan lo que hicieron en aquella sesión plenaria quienes votaban no al entonces candidato del PP: