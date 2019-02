Sánchez dice que González y Guerra "fueron referentes en una España que ya no es"

Pedro Sánchez cree que Felipe González, Alfonso Guerra, Alfredo Pérez Rubalcaba y, en general, todos aquellos dirigentes de la vieja guardia del PSOE que censuran su forma de llevar el PSOE y el Gobierno "fueron referentes de una sociedad española que ya no es".

Cuando les oye hablar con nostalgia de un supuesto PSOE verdadero que ya no existe, piensa: "El PSOE verdadero es el que sabe adaptarse a la realidad". "Ahora sabemos interpretar cuáles son las demandas que tiene la sociedad", ha insistido durante la presentación de su libro Manual de resistencia en un clima absolutamente distendido con la periodista Mercedes Milá y el reportero Jesús Calleja.

Tan distendido que Milá se ha permitido bromear con que "Rivera estaría ligando con la Malú", por una crítica tan furibunda al hoy líder socialista con el que dice que no piensa pactar tras las elecciones generales del 28 de abril.

Sánchez ha definido la obra como "un libro a cuatro manos", las suyas y las de la escritora y hoy secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano. "No quise un ensayo" al uso, ha insistido, prefirió redactarlo "como si fuera una crónica"; de hecho hay numerosas erratas y Planeta ha anunciado que la de la atribución de una cita de Fray Luis de León a San Juan de la Cruz se corregira en una segunda edición.

El presidente del Gobierno dice que ha sido el primero en escribir un libro en el ejercicio del cargo porque "he sufrido mucha fake new"

"Hay mucha fake new que he sufrido", explicó el presidente, como que se gastó nada más llegar a La Moncloa medio millón de euros para reformar el palacio. "Todo mentira". Y, en este punto, pidió una reflexión a los medios: "que no se dejen arrastrar por la mentira"

En cuanto a asuntos políticos concretos, ha explicado que si desvela en el Manual de Resistencia las conversaciones con el Rey Felipe VI es porque "ha sido ya relatado por los medios de comunicación".

Casado, "absoluto irresponsable"

Sánchez si ha planteado que decir, como Pablo Casado, que su primera decisión como presidente del Gobierno sería aprobar otro 155 en Cataluña es una "absoluta irresponsabilidad" porque es "no entender" la complejidad de lo que significa la tarea de presidir un país.

Y ha añadido que cuando le llaman traidor "están hablando de una España en la que no cabemos". "Yo le diría al señor Rivera: oiga ¿no quiere hablar conmigo de la sostenibilidad de pensiones o de la igualdad de hombres y mujeres?".