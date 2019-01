Sánchez quiere forzar a Maduro a convocar elecciones en Venezuela antes de verano

"Si no hay un necesario acuerdo en la Unión Europea, no vamos a permanecer inactivos". El aviso, formulado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Borrell, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, condensa la que es en estos momentos la posición del Gobierno español en la crisis de Venezuela: tiene que haber nuevas elecciones y, si Nicolás Maduro no acepta convocarlas, se reconocerá a Juan Guaidó como nuevo presidente para que lo haga él.

Maduro tiene un plazo "necesariamente corto", dijo Borrell sin ser más explícito, aunque alguna fuente gubernamental señala a Vozpópuli que "antes del verano", para que el bolivariano no sigamareando la perdiz sin dar soluciones a la fuerte crisis política y humanitaria que vive su país.

El titular de Exteriores no ha sido más concreto, entre otras razones porque en este momento se encuentra reunido en Bruselas el Comité Político y de Seguridad (COPS) de la UE, que prepara los consejos de ministros de Exteriores. Ahí se mide "el punto y la coma", ha ironizado, y por eso se ha mostrado muy cauto con los plazos: quiere que haya unanimidad de los 28 países y, si no, que la decisión se adopte por mayoría, pero que se adopte.

El Gobierno ha pasado de una actitud diletante con el régimen bolivariano a abanderar en la UE a los que quieren reconocer ya a Juan Guaidó, para dar una salida al país en las urnas

De hecho, según informa EP, España ha pedido en esa reunión del COPS que la UE reconozca ya a Guaidó, pero los representantes de Grecia y de Austria se oponen. Y lo que no va a haber es reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Exteriores hasta que no se alcance un mínimo acuerdo previo, para no dar ante el resto del mundo imagen de desunión.

Sánchez y los suyos intentan combatir ahora la imagen que dejaron en las primeras 48 horas de crisis, insistiendo en que el Ejecutivo no va a "remolque" del resto de la UE, particularmente Alemania, como denuncia el PP, Ciudadanos, la oposición venezolana, José María Aznar, Felipe González. y hasta artistas que siempre han estado en la órbita del PSOE, como Miguel Bosé:

Sr. Presidente @sanchezcastejon para cuando su apoyo PÚBLICO a Venezuela? Toda España y resto del mundo espera su posicionamiento que hasta ahora sólo ha sido privado, entiendo. Pero queremos oírlo dicho de su boca. Para cuándo? O Pablo no le da el permiso? Quedamos a la espera. — Miguel Bosé (@BoseOfficial) 24 de enero de 2019

Eso sí, el Gobierno no quiso responder este viernes al hecho de que Alemania y Francia hicieran antes que España esta posición de reconocimiento de Juan Guaidó, y a que sea Berlín quien asegure haberla inducido. Se insiste tanto en La Moncloa como en el Ministerio de Asuntos Exteriores en que hay que evitar a toda costa un "baño de sangre"; y que, precisamente, lo que ha hecho Donald Trump cortando lazos económicos -se ha interrumpido la venta de crudo a EEUU- va a estrangular una economía ya de por sí destrozada y con una inflación estratosférica: 10.000.000%.

Maduro, ¿dialogante?

Y es que en la UE nadie se engaña con la posibilidad de que Maduro se vuelva de repente un político dialogante. Ha ofrecido diálogo, pero está por ver que no detenga a Guaidó. Porque 369 personas han sido detenidas en Venezuela por las protestas en zonas pobres, según denuncia la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos.

"Desde el 21 de enero estamos hablando de 369 arrestos por protestas", dijo a periodistas el director de la ONG, Alfredo Romero, tras señalar que el miércoles pasado fue uno de los días con mayores detenciones de los últimos años. Solo ese día -cuando cientos de miles de venezolanos se manifestaron en todo el país para señalar como ilegítimo al jefe del Estado, Nicolás Maduro- 328 fueron detenidos por las fuerzas del orden.