Sánchez frena las maniobras contra González tras la presión de los 'últimos felipistas'

No hay fisuras. La presión de los barones y las corrientes felipistas que resisten en el actual PSOE han frenado de momento cualquier atisbo de censura al legado de Felipe González. El expresidente no es santo de la devoción de Pedro Sánchez, pero el apoyo de Unidas Podemos y sus socios de investidura a la comisión de investigación de los GAL es un aro por el que el socialismo no está dispuesto a pasar.

Ferraz cree que el apoyo de la dirección a Felipe ha sido inequívoco. Y no se plantea de momento un posicionamiento oficial de la ejecutiva en su defensa. Fuentes de la dirección socialista se remiten a las palabras de la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, esta semana.

Lastra trasladó "todo el apoyo del PSOE" al expresidente y rechazó la comisión de investigación planteada por los grupos nacionalistas y separatistas. "No somos nosotros precisamente de revisar cosas que ya están juzgadas y sentenciadas", dijo.

Los barones, satisfechos con la defensa de Lastra

Los dirigentes autonómicos más críticos con Sánchez se han dado por satisfechos con las declaraciones de Lastra. Y entienden que "salió con claridad a defender" a González. La portavoz socialista trató de frenar algunos posicionamientos críticos de dirigentes provinciales del PSOE vasco. También Odón Elorza, miembro de la ejecutiva de Sánchez, criticó a González por su falta de "coherencia política". Elorza es un verso suelto desde hace tiempo y sus comentarios solo le representan a sí mismo.

Sánchez es el único que falta por terciar en la polémica, especialmente tras el cambio de criterio de su socio de coalición. El partido de Pablo Iglesias ha optado finalmente por apoyar la comisión de los GAL tras rechazarla 24 horas antes. La comisión no saldrá adelante si la rechazan PP y PSOE.

La dimensión de #FelipeGonzález hace mucho que trascendió su condición de afiliado del @PSOE. Es ya reconocido como el estadista español más importante del siglo XX; como el político español más reconocido en el mundo actual. Nunca renunciaré ni a su amistad ni a su magisterio — Javier Lambán (@JLambanM) June 19, 2020

Los principales líderes territoriales del partido han intervenido públicamente para defender el legado de González. Los presidentes autonómicos de Aragón y Extremadura, Guillermo Fernández Vara y Javier Lambán, ha expresado su apoyo al expresidente en las redes sociales. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también ha defendido a González.

"La envidia es muy mala y muchos de los que atacan desde la clave política a Felipe o no le defienden en el fondo es que desde niños llevan soñando con ser lo que fue Felipe González", ha dicho García Page en la Cope.

Las maniobras privadas y declaraciones públicas de González en contra de la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición no gustan en La Moncloa. González mantiene que las fuerzas políticas que sostienen al PSOE en el Ejecutivo ponen en peligro el pacto constitucional. Y quienes mejor le conocen aseguran a Vozpópuli que las filtraciones e informaciones en su contra solo le animan a seguir.

González, contra Podemos

González ha recibido un primer aviso a través de una información en La Razón. El artículo asegura que la CIA le vinculó con la creación de los GAL. El informe que cita el diario es de 1984, está basado en recortes de prensa y extraído de una base de datos de documentos desclasificados que la agencia norteamericana de inteligencia colgó en Internet en 2017.

La relación entre Sánchez y González es inexistente. No hablan desde hace tiempo. El expresidente socialista lleva meses maniobrando en contra de la presencia de Unidas Podemos en la coalición de Gobierno, tal y como adelantó este diario. La actividad de González ha sido intensa, según confirman diversas fuentes. Ha mantenido entrevistas con todos los poderes fácticos del país que han querido escucharle. Desde empresarios a las corrientes más críticas del PSOE.

Su discurso en contra la coalición es bastante más duro en privado del que se le ha escuchado en público. Y hay quien le reclama que hable igual de claro ante los medios de comunicación. Otras fuentes aseguran que "Felipe solo quiere que se respete su derecho a opinar".