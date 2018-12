Sánchez disolverá la Ejecutiva del PSOE andaluz si Díaz se enroca y no dimite

Pedro Sánchez y el núcleo duro de la Ejecutiva Federal del PSOE tienen muy claro que Susana Díaz no puede seguir al frente del partido en Andalucía tras el pésimo resultado electoral. Van a respetar los "tiempos", es decir, esperarán a que fracase en su intento de ser reelegida presidenta de la Junta; y cuando eso ocurra -por el pacto del PP con Ciudadanos y Vox-, al líder socialista no le va a temblar la mano para disolver la Dirección del PSOE-A y nombrar una gestora si no dimite, señalan a Vozpópuli diversas fuentes.

Algo de eso dejó caer el secretario de Organización, José Luis Ábalos, este lunes a mediodía, en la segunda rueda de prensa que daba en menos de 24 horas. Sánchez estaba en Polonia para asistir a la cumbre del Clima, lo cual le ha venido de perlas para no convocar la Ejecutiva Federal hasta este martes... y testar así cómo respira la Ejecutiva del PSOE andaluz. Se celebró ayer, lunes, y ya sabe la respuesta: Díaz no va a dejar que le mueva la silla.

El secretario de Organización, Ábalos, enseñó este lunes la puerta de salida a la presidenta andaluza, pero ésta ignora la amenaza de Ferraz

Por eso, Ábalos, a la misma hora en que estaba reunida la Ejecutiva del PSOE-A para cerrar filas con ella, salió en Ferraz a pedirla "generosidad", a señalarle que la renuncia es algo que "forma parte de nuestra responsabilidad" porque "nuestro papel siempre está subordinado" al éxito electoral, y a mandarle este aviso: Sánchez cuenta con el apoyo de todo el partido para "las decisiones que pueda tomar esta dirección federal", en alusión a esa posible gestora si se enroca.

Es más, la Ejecutiva Federal se va a "implicar absolutamente" tanto en ese proceso de negociación con PP, Ciudadanos y Podemos que pretende Susana Díaz para salvarse manteniéndose en el poder de la Junta, como en el de la "necesaria regeneración" del PSOE andaluz, que debe iniciar un proceso de "reflexión" tras el batacazo.

Para entonces, el secretario de Organización andaluz, Juan Cornejo, ya había dejado caer en una entrevista mañanera en RNE que el liderazgo en el PSOE andaluz es "incuestionable"; algo que posteriormente recalcó la secretaria general del PSOE sevillano y amiga personal de Díaz, Verónica Pérez, con ésta andanada nada menos que contra Pedro Sánchez por sus derrotas en las elecciones generales de 2015 y 2016, que no le pasaron factura internamente:

Cómo es posible que se pida la dimisión de quién gana unas elecciones y no se le pida responsabilidades a quien las pierde? Doble vara de medir? El mundo al revés — Verónica Pérez (@nicadichiara) 3 de diciembre de 2018

La todopoderosa, hasta este domingo, presidenta de la Junta cree que les asiste el derecho a gobernar porque han sido la fuerza más votada y porque no se puede contabilizar a Vox a la hora de conformar mayorías, como si fuera una fuerza democrática más.

"Yo no voy a hacer dejación de mis funciones", insiste. Y, a propósito de las renuncias que está dispuesta a hacer para conseguir un acuerdo, Susana Díaz contestó a los periodistas: "Hay un partido que ha ganado y que dialogará con todo el mundo, y los demás se reparten cosas y no les importa pactar con la extrema derecha".

Y horas después de la reunión de la Ejecutiva del PSOE andaluz, y del apoyo que le han mostrado los suyos, colgó el siguiente tuit, señal de que no piensa arrojar la toalla si no la fuerza una gestora: