Sánchez anuncia un decreto para impedir que Cataluña cree “una República digital”

"No va a haber independencia online ni offline". Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al ser preguntado sobre la posibilidad de que el independentismo cree una "República digital". Ha indicado que el desarrollo de la Administración digital va a estar dirigido por el Estado y que "todos los servidores estarán localizados en la Unión Europea y no en paraísos digitales".

El real decreto ley obligará a que todos los servidores de las administraciones públicas del Estado español deban estar localizados en la UE en lugar de en paraísos digitales, ha precisado.

Sobre el president de la Generalitat, Quim Torra, Sánchez ha explicado que "no tengo ningún problema en dialogar; pero no hablo con él porque no condena la violencia y plantea una equidistancia entre la policía y los violentos”.

En referencia al expediente que la Junta Electoral ha abierto contra el presidente del Gobierno en funciones y contra la ministra de Educación en funciones y portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, por hacer un uso electoralista de La Moncloa, Sánchez ha indicado que "vamos a recurrirlo".

Postura del PP y de Cs

En cuanto a la posibilidad de formar gobierno tras las elecciones generales del 10-N, Sánchez ha manifestado que "yo lo que veo por parte del PP y de Ciudadanos no es un apoyo al Gobierno de España".

(Habrá ampliación)

Noticia de última hora en elaboración. Puede seguir toda la actualidad en www.vozopopuli.com, a través de nuestras redes sociales (Twitter o Facebook). También está disponible toda la información en nuestra aplicación móvil de Vozpópuli, gratuita tanto para iOs como para Android.

Sigue las últimas noticias de Vozpópuli. Somos un medio digital independiente y liberal. Trabajamos para publicar información política, económica y social en España, con rigurosidad y libertad. Nuestro compromiso es con la verdad, sin fanatismos, con los datos y el análisis en torno a políticos, banca y empresas. Nuestro ideario tiene tres líneas rojas innegociables: ser libres, ser fiables y ser honestos.