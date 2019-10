Sánchez critica la moción de censura de Cs en Cataluña porque sólo ha conseguido fortalecer a Torra

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha criticado la moción de censura que Ciudadanos planteó este lunes en el Parlament catalán porque sólo ha servido para "fortalecer" al president de la Generalitat, Quim Torra.

"Las mociones no pueden permitir fortalecer a quien va a ser censurado", ha advertido Sánchez en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado que este lunes Torra ha conseguido una mayoría parlamentaria "que no ha tenido en toda la legislatura", en referencia a la posición de los Comunes, que han unido su voto en contra a los de los independentistas, mientras el PSC se ha abstenido.

Sánchez ha tildado de "electoralista" la iniciativa de Ciudadanos, que decidieron llevar adelante antes de hablar primero con los grupos parlamentarios de los que esperaban el apoyo y sabiendo que los números no daban. "Me parecería muy importante que dejemos a un lado estas iniciativas electoralistas que no obedecen al interés general", ha zanjado.