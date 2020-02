Sánchez se lleva 16 ministros a la 'mesa con La Rioja' dos días después de recibir a Torra

Pedro Sánchez inicia este viernes en La Rioja la gira que le llevará por todas las comunidades autónomas del país. La visita, que tendrá lugar dos días después de la mesa de negociación con la Generalitat catalana, será casi un Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno estará acompañado por 16 ministros en Logroño, el doble de los ministros que recibirán a la delegación de Quim Torra.

Sánchez no ha escatimado a la hora de subrayar la importancia que concede a esta gira autonómica y que ninguna comunidad es menos que otra. El despliegue de La Rioja no tiene precedentes, porque en realidad no se trata casi de un Consejo de Ministros.

Despliegue en La Rioja

Sánchez se entrevistará con la presidenta de La Rioja, Concha Andreu. Además, participarán la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño; la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera; el ministro de Agricultura, Luis Planas; María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; José Luis Ábalos, ministro de Transportes; Isabel Celáa, ministra de Educación; Yolanda Díaz, ministra de Trabajo; Pedro Duque, ministro de Ciencia; José Luis Escrivá, ministro de Inclusión; José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura; Carolina Darias, ministra de Política Territorial; Manuel Castells, ministro de Universidades; Salvador Illa, ministro de Sanidad, Irene Montero, ministra de Igualdad; y Reyes Maroto, ministra de Industria.

"La reunión se incardina en la agenda de diálogo territorial que impulsa el presidente con todas las comunidades autónomas, en el marco de la relación bilateral entre el gobierno y los ejecutivos autonómicos", han dicho fuentes de la Moncloa

Sánchez presidirá en la comunidad riojana la primera reunión de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico. Este órgano cuenta con la participación de los departamentos relacionados con esta materia.

La atención a la España rural y la necesidad de revertir los efectos de la despoblación son un eje de actuación prioritario para este gobierno", ha dicho el Ejecutivo.

El arquitecto del 1-O en la mesa con la Generalitat

Sánchez se comprometió a reunirse con todos los presidentes autonómicos después de la mesa de negociación con la Generalitat. La primera reunión de la mesa se celebrará el miércoles por la tarde en La Moncloa.

La delegación del Gobierno catalán estará encabezada por el presidente, Quim Torra; y el vicepresidente, Pere Aragonés. Pero la lista completa incluye varios nombres que no forman parte del Ejecutivo autonómico.

Uno de ellos es Josep María Jové (ERC), al que se considera uno de los principales arquitectos del referéndum ilegal del 2017. Jové fue el número dos de Oriol Junqueras. Y es uno de los investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la causa del 1-O. También formó parte del equipo de ERC que negoció el acuerdo de investidura con el PSOE.

Además de Torra, Aragonés y Jové, la Generalitat ha anunciado la asistencia de los consejeros del actual Gobierno catalán Jordi Puigneró y Alfred Bosch; las diputadas Marta Vilalta (ERC) y Elsa Artadi (JxCat); y el exjefe de gabinete de Carles Puigdemont, Josep Rius. Son ocho personas en total, de las que cuatro no tienen cargo en el Ejecutivo catalán.

El Gobierno central estará representado en este primer encuentro por Pedro Sánchez; los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias; y los ministros Carolina Darias, María Jesús Montero, José Luis Ábalos, Salvador Illa y Manuel Castells.