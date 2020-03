Sánchez y Ciudadanos se alían contra las "escenas" de Ayuso en la crisis del coronavirus

El Gobierno central y Ciudadanos han estallado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su última intervención en la crisis del coronavirus. Por un lado, Díaz Ayuso ha acusado al Ejecutivo central de bloquear la entrega de material sanitario. Y, por otro, ha desautorizado a su socio de Gobierno en la Comunidad, que pide la intervención del Ejército para frenar el avance del virus en las residencias de ancianos.

Díaz Ayuso se encuentra recluida en un apartahotel de Madrid tras dar positivo en la prueba del Covid-19. El contagio no ha rebajado la hiperactividad de la dirigente del PP en esta crisis. Fuentes del Gobierno y de Ciudadanos consultadas por Vozpópuli han lamentado las "escenas" de Díaz Ayuso, a la que acusan de "oportunista".

"Es momento de sensatez y unidad; no de buscar la confrontación para ser la heroína de la crisis", dicen estas fuentes.

Carta a Pedro Sánchez

Díaz Ayuso ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que hace pública una serie de demandas de material sanitario. La presidenta madrileña ha denunciado en la Cope que el Gobierno está bloqueando el acceso de la Comunidad a dicho material.

Madrid suma 6.777 casos de coronavirus -el 39,5% del total del país- y contabiliza 498 fallecidos, que suponen el 65% de los muertos en toda España a causa de la epidemia.

"El Ejecutivo nos está impidiendo adquirir material sanitario", ha dicho Ayuso. "Mi esfuerzo es pedir al Gobierno más material, cifrado en 994 millones de euros, material sanitario que no nos llega".

Carta al Presidente del Gobierno de España con medidas que le rogamos para afrontar el coronavirus en Madrid. Medidas que no son ocurrencias y que están cuantificadas y explicadas aquí:https://t.co/JSOTn0alQN — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 19, 2020

El Gobierno ha esquivado la polémica con Díaz Ayuso, al menos en público. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho en rueda de prensa que el reparto que se está haciendo del material sanitario es el correcto. Y ha evitado otras consideraciones.

Pero de puertas para dentro, el malestar del Ejecutivo con Díaz Ayuso es grande. Y más de un responsable político con cargo institucional confiesa haberse mordido la lengua para no responder. El Gobierno sostiene que la lista que ha hecho pública la presidenta mezcla peticiones de material viejas (ya atendidas) con otras nuevas. Y ha lamentado esta actitud, dicen, "oportunista".

Desde que se decretó el estado de alarma, las comunidades coordinan todas las actuaciones sanitarias con sus respectivas Delegaciones del Gobierno. Las reuniones "han ido bien" en Madrid, según estas fuentes. "Alguien le habrá aconsejado que diga eso", dicen desde el Ejecutivo. "Pero la lista que ha hecho pública es una suma de peticiones".

Ayuso desautoriza a Cs

No ha sido el único choque de Díaz Ayuso en su reaparición pública tras desvelar su contagio. La presidenta de Madrid ha desautorizado a Ciudadanos, su socio de coalición en Madrid. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), ha pedido a los médicos del Ejército que intervengan en las residencias de ancianos de la Comunidad. La propagación del virus en las residencias madrileñas está siendo letal. Algunas estimaciones sugieren que hay más de medio centenar de fallecidos en estos centros, donde se concentra población de alto riesgo.

Díaz Ayuso ha corregido a su consejero, asegurando que no era necesaria la colaboración del Ejército. Poco después, ha pedido que los militares controlen a los menas (inmigrantes menores no acompañados).

Las palabras de la presidenta no han gustado en Ciudadanos. El partido naranja no entiende la "doble escena" que ha montado Díaz Ayuso. "La gente quiere unidad, los sanitarios su material y los familias que tienen a sus familiares en residencias que no se mueran", dicen varias fuentes a este diario.