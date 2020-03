Sánchez abroncó a Calvo en el Consejo de Ministros por sus críticas a Irene Montero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abroncó a la vicepresidenta primera,Carmen Calvo, en el Consejo de Ministros por las críticas a la ley del 'solo sí es sí' de la ministra Irene Montero, según ha sabido Vozpópuli. A Sánchez no le gustó que se ventilara en los medios un documento atribuido al Ministerio de Justicia en el que se recogían defectos, inexactitudes y supuestos errores en la norma de la titular de Igualdad. Y así lo transmitió a todo el Ejecutivo el pasado martes.

Calvo ha perdido su primer pulso con la formación morada. La buena sintonía de Sánchez y su director de gabinete, Iván Redondo, con Iglesias y Podemos ha arrinconado a la vicepresidenta. Calvo es la encargada de coordinar la acción de gobierno, pero ha perdido poder y espacio político por su secular mala relación con Redondo y la creciente influencia del líder morado.

La desconfianza entre Calvo, Iglesias y Montero nació en la negociación fallida entre el PSOE y Podemos para la investidura de julio. Calvo, entonces al frente del diálogo, y Pablo Echeniquese enzarzaron públicamente en un cruce dereproches por la falta de acuerdo. La relación no se ha recompuesto desde entonces. Calvo no participó en la negociación que alumbró el Gobierno de coalición después de la repetición electoral del 10 de noviembre.

"La tensión entre Calvo y Podemos es evidente desde la negociación del pasado verano y no ha podido remontar desde entonces", dicen fuentes del PSOE.

Sánchez toma partido por Podemos

El problema para Calvo es que Sánchez ha tomado partido por Iglesias en esta pugna. La prueba, dicen fuentes de Moncloa, es que la reforma del consentimiento sexual de la mujer -el conocido como 'solo sí es sí'- fue finalmente al Consejo de Ministros del martes. Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, denunciaron deficiencias en el texto del Ministerio de Igualdad y sugirieron que el anteproyecto debía retrasarse.

No fue así. La intervención del presidente del Gobierno a favor de Montero permitió a Igualdad presentar su ley en la semana del Día de Internacional la Mujer, tal y como tenía previsto.

Desde Unidas Podemos se responsabiliza a Calvo del rifirrafe mediático. La formación morada considera que se ha trasladado una imagen de discrepancia y pugna en el seno de la coalición que es irreal y que solo responde a una inquina casi personal de lavicepresidenta.

El PSOE, a pesar del papel de Sánchez, ha cerrado filas con la vicepresidenta. Fuentes socialistas consideran que Montero pagó la novatada, y que la ley no estaba preparada.

"No hubiera pasado nada por retrasarla una semana o dos. No se trata de unacompetición", dicen estas fuentes. "Una ley no es un manifiesto. Lo normal es que intervengan varios departamentos del Gobierno. El error es que ese debate no puede ser público y son ellos (Podemos) los que lo han trasladado a los medios entre insinuaciones de machismo contra cualquiera que hiciera una crítica", añaden.

El cruce de reproches ha empezado a salpicar a todo el Gobierno. Sanidad ha desautorizado las recomendaciones del Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz (Podemos), por la crisis del coronavirus. Una situación que ha dejado perplejo al partido morado, que sostiene que la guía de Díaz es solo una recopilación de medidas preparadas para crisis sanitarias similares.

María Jesús Montero, nueva interlocutora

Esta situación ha favorecido el papel mediador de María Jesús Montero. La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda está desplazando a Calvo como principal interlocutor con Unidas Podemos en el seno de la coalición. Montero es la persona que trata de pacificar el Gobierno ante los continuos choques entre Calvo y los ministros morados.

"La portavoz está allanandoel camino en muchas de las cuestiones con Podemos", reconocen varias fuentes a Vozpópuli.

Hacienda es un ministerio que interviene en todas las leyes del Ejecutivo. Montero mantiene muy buen trato con la cúpula morada, que ha alabado en público y en privado su gestión. El clima de confianza entre la portavoz del Gobierno y Podemos ha evitado problemas como los vistos entre otros ministros.

La portavoz se ha esforzado en restar importancia a la crisis de los últimos días. "Tenemos que estar todos a una", ha dicho.