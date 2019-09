Sánchez baraja una oferta 'in extremis' a Iglesias para salvar la investidura

Pedro Sánchez sopesa realizar una oferta in extremis a Unidas Podemos para salvar la investidura. El Gobierno ni confirma ni desmiente esa posibilidad. Y de puertas para fuera mantiene su última propuesta, que descarta la coalición y cede el control de algunos organismos públicos al partido de Pablo Iglesias.

Todos los caminos apuntan a la repetición electoral el 10 de noviembre. La fecha límite es el martes. Ese día el Rey Felipe VI decidirá si encarga a Sánchez la formación de gobierno después de completar su ronda de consultas con los líderes políticos. O si, por el contrario, no designa candidato y España regresa de nuevo a las urnas.

Culpar a Podemos

Hay quien piensa dentro del Gobierno, sin embargo, que Sánchez guarda un as en la manga. Una oferta que lanzará a Iglesias antes de reunirse con el Rey bien para desbloquear la investidura, bien para intentar reforzar la idea de que Podemos es culpable de la repetición electoral.

"La última oferta está en las comisiones de negociación", ha dicho la ministra portavoz, Isabel Celaá, al término del Consejo de Ministros. "La situación por parte del PSOE está muy clara. Hemos hecho una oferta que entendemos poderosa y estamos a la espera de que Unidas Podemos la interiorice, reflexione y nos conteste acerca de esa oferta".

La realidad es que nadie sabe si habrá bala de plata. Pero existe preocupación en el seno del PSOE por el riesgo que entraña una repetición electoral y el complejo horizonte del otoño, que incluye las sentencias de los ERE y el procés a menos de un mes del 10-N. Algunos barones y el propio expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han hablado de la coalición en diferido. Es decir, que la legislatura arranque con un gobierno monocolor del PSOE y Podemos se incorpore al Consejo de Ministros a los dos años.

Pero Celaá también ha desdeñado la coalición en diferido y ha dado a entender que no habrá oferta de última hora. La portavoz del Ejecutivo ha insistido en que el PSOE no pondrá encima de la mesa otro Gobierno de coalición. Y ha invitado a Iglesias a que no se saque más conejos de la chistera. La ministra ha calificado de "absurda" y "vacía de contenido" la propuesta del líder morado de formar una coalición revisable el primer año.

Ya hay una oferta

El Gobierno ha recordado que no hay confianza para esa coalición. Y sobre la supuesta mediación del Rey de la que ha hablado Iglesias en La Sexta, Celaá ha asegurado que Felipe VI tiene el papel que le asigna la Constitución. Y ha revelado que Sánchez no irá a una investidura sin tener garantizado el 'sí' de Unidas Podemos.

"Lo que el Gobierno le pide a Iglesias es que estudie lapropuesta del Gobierno, que tiene anchura para ser aceptada. Tiene programa, garantías e invitación a una participación activa en las instituciones", ha dicho Celaá. "Lo que queremos es que lo estudie. El gobierno de coalición es inviable. No podemos configurar un Gobierno sobre un terreno de desconfianza".