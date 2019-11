Sánchez reclama el 'sí' de los militantes socialistas al pacto con Podemos

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha iniciado este jueves en redes sociales su particular campaña para pedir que la militancia socialista apoye en la consulta del próximo lunes 23 de noviembre su preacuerdo de gobierno de coalición con Unidas Podemos.

"Tenemos la oportunidad de construir un Gobierno progresista para mejorar la vida de las mayorías y construir un país más justo. Como militante, tienes en tu mano la decisión de ratificar el acuerdo con Unidas Podemos, para el que pido tu voto favorable el 23-N", ha indicado Sánchez en su cuenta de Twitter. Mensaje que ha acompañado con un vídeo para explicar cómo va a ser el funcionamiento de la consulta.

A pesar de las presiones internas, como adelantó 'Vozpópuli, el PSOE ha preferido excluir de la consulta a sus bases una pregunta sobre si apoyarían un eventual acuerdo con ERC. Los independentistas catalanes, cuyo apoyo podría resultar decisivo para la investidura de Sánchez, sí que han decidido preguntar a sus bases el próximo lunes para decidir su voto.

La pregunta de ERC está formulada en negativo: "¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?".

Lastra defiende diálogo Cataluña

Al respecto, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha pedido este jueves a ERC que reflexione sobre cuáles son los dos partidos políticos que "siempre han apostado por el diálogo" en la relación con Cataluña, en referencia a PSOE y Unidas Podemos.

Así se ha expresado la también portavoz del PSOE en el Congreso un día después de que ERC anunciara que el próximo lunes celebrará una consulta a la militancia para que decida sobre la posibilidad de facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, siempre y cuando se comprometa a la creación de una mesa de negociación para abordar "el conflicto político" de Cataluña.

Evitan comentar la 'opción PP'

Preguntada por esta consulta tras asistir a un desayuno informativo de la europarlamentaria socialista Iratxe García, Lastra ha eludido comentar la idoneidad de la misma, o lo que ésta pueda deparar.

"Ustedes comprenderán que no valoremos los procedimientos internos de las organizaciones políticas, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora, igual que no nos gusta que hablen de nuestros procedimientos internos", ha indicado en declaraciones a los medios.

No obstante, ha aprovechado para recordar a ERC que el PSOE Y Unidas Podemos son las únicas formaciones que han defendido siempre el diálogo.