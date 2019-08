Salvini y el Gobierno endurecen los reproches con elecciones en el horizonte de ambos países

El Gobierno español y el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, han elevado el tono de reproches enzarzándose en un rifirrafe por el Open Arms y con elecciones a la vista en ambos países. Con un posible adelanto electoral en Italia, y liderando los sondeos en intención de voto, Salvini se ha encargado de acentuar que su país "ha dejado de ser el campo de refugiados de Europa" con él como ministro del Interior, y ha asumido casi como un pulso contra el Gobierno español la situación del Open Arms.

En el lado contrario, el Gobierno de Pedro Sánchez, con unas posibles elecciones en noviembre sobre el horizonte, ha cambiado en los últimos días su postura sobre el desembarco de las personas rescatadas por el buque y ha endurecido sus declaraciones hacia el ministro del Interior italiano. "Lo que está haciendo Salvini es una vergüenza para la humanidad en su conjunto", declaraba este lunes la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, mientras la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, calificaba como "inentendible" la postura de Salvini.

"¿Por qué todos los barcos españoles, franceses, alemanes, noruegos o ingleses vienen a Italia? ¿Por qué no van a España, donde son buenos y generosos y han abierto puertos?“, respondía Salvini este lunes durante una entrevista radiofónica, después de haber celebrado el domingo como una victoria la oferta de Sánchez al Open Arms para desembarcar en Algeciras. "Somos buenos cristianos, pero no tontos", añadía.

Redes sociales y medios, el campo de batalla

"¡La ONG española rechaza el puerto ofrecido por España! ¿Increíble e inaceptable, organizan cruceros turísticos y deciden dónde aterrizar? No me rindo, Italia ya no es el campo de refugiados de Europa." apuntaba el ministro de Interior italiano el domingo en su cuenta de Twitter.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que en los últimos días ha calificado como "inentendible" la postura de Salvini, desfiló ayer por televisiones y radios para recordar a los responsables del Open Arms que el Gobierno español, según su versión, ha ofrecido todas las soluciones a su alcance para facilitar el desembarco de los ocupantes de la embarcación. Incluso llegó a asegurar, además, que el barco pudo haber entrado en Malta" para desembarcar a los migrantes pero "se fueron para Italia".

Sin embargo, según Calvo, el Open Arms "no quiso entrar en Malta, se fue para Italia con el pronunciamiento judicial de que le dejaban entrar en aguas italianas, pero no se aclaraba si podía desembarcar, que es a lo que se ha acogido Salvini".

"Este Gobierno está respondiendo otra vez a una crisis humanitaria con todos sus recursos. Hemos ofrecido atención médica, víveres, y combustible para facilitar la travesía hasta un puerto español", aseguraba la vicepresidenta del Gobierno en funciones en una entrevista recogida por Cadena Ser.

"Lo que está haciendo Salvini es una vergüenza para la humanidad en su conjunto" Margarita Robles

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, considera que "lo que está haciendo" el ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, al no permitir al Open Armas atracar en Lampedusa es "una vergüenza para la humanidad en su conjunto".

"Es absolutamente inconcebible e inaceptable que, habiéndose puesto de acuerdo varios países de la UE en recibir a las personas que van a bordo del Open Arms, habiendo una resolución de la justicia italiana, el señor Salvini, con una finalidad absolutamente electoral, esté incumpliendo lo que tiene que ser un mínimo común denominador de la UE y esté poniendo en riesgo vidas humanas. Y lo que es peor, lo esté haciendo jactándose sin darse cuenta de que la migración es un drama que afecta a la humanidad en su conjunto", ha afirmado.

Celebración de Salvini el pasado domingo

Salvini celebró el pasado domingo el anuncio del Gobierno español de ofrecer Algeciras como puerto de destino del buque de rescate 'Open Arms', que se encuentra frente a las costas de la isla de Lampedusa. "Una buena noticia. Quien resiste, vence. Solo contra todos. El Gobierno español abre los puertos", destacó Salvini en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Situación idónea para elecciones anticipadas

El pasado 8 de agosto Salvini intento romper la coalición con el Movimiento 5 Estrellas (M5S). Tras 14 meses de gobierno con el objetivo de aprovechar su creciente popularidad, forzar elecciones anticipadas y convertirse en primer ministro. Sin embargo, la propuesta de moción de censura fue rechazada por el M5S y el Partido Democrático en la oposición. Ahora Salvini ha suavizado su postura y podría seguir gobernando con el M5S tras una crisis que renueve a los ministros del Gobierno.

Tras la declaración del M5S, Salvini ha manifestado su disposición a escuchar a Conte con una mentalidad abierta y ha advertido del riesgo de un gobierno de coalición M5S-PD que hará "todo lo humanamente posible por evitar". Sin embargo, ha reconocido durante un acto en Luca, en la Toscana, que no tiene los votos para evitar un "gobierno de perdedores", en referencia a la victoria de la Liga en las recientes elecciones europeas.