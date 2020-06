Salvador Illa agradece y alaba a sus rivales políticos su trabajo durante esta crisis.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comparecido este miércoles en la última Comisión de Sanidad en el Congreso para informar de los últimos avances de la pandemia del coronavirus y de las medidas adoptadas para hacerle frente. Sin embargo, al cerrar la sesión ha hecho algo inusual en política: ha dado las gracias a todos sus rivales políticos y ha alabado el trabajo que han hecho durante la crisis de la covid-19.

El discurso de despedida del político está siendo muy aplaudido en las redes sociales. El ministro comenzaba así: "He aprendido de ustedes y querría dedicar un comentario a cada uno de ustedes. No sé si es habitual y espero no crear ningún problema".

Este es @salvadorillaUna persona que sabe ver y aprovechar lo mejor de los que le rodean.Hay que recopilar la hemeroteca de sus intervenciones, política gourmet. pic.twitter.com/8NXAUXd4BU — Montse García (@montse__garcia) June 24, 2020

De cada uno de sus rivales ha elogiado algún valor

Después ha continuado enumerando a cada uno de ellos: "Señor Juan Luis Steegmann (Vox), el médico que lleva usted dentro me ha enseñado cosas y se lo quiero agradecer. Señora Cuca Gamarra (PP), la alcaldesa que usted lleva dentro, con la que me reconozco porque vengo de un término municipal, también ha impregnado muchas de sus intervenciones. Muy pegada al terreno y se lo quiero agradecer".

"A la señora Josune Gorospe (PNV), le quiero agradecer el tono constantemente constructivo que ha tenido y la sensatez. Al señor Guillermo Díaz (Ciudadanos), le he visto una permanente actitud de querer ayudar y lo quiero destacar, lo ha manifestado en muchas votaciones, pero he visto ganas de utilidad y de ayudar. A la señora Concep Cañadell (Grupo Plural), he visto en ella una actitud muy de alcaldesa, de pensar en el siguiente paso. A los compañeros de ERC, han intervenido Gabriel Rufián, Pilar Valluguera y Ciuró Eritja, siempre han tenido alguna propuesta, ha habido momentos de crítica acerada de muchos de ustedes porque no compartimos proyecto político, pero siempre ha habido alguna propuesta"

"Al señor Rafa Mayoral (Unidas Podemos) quiero destacar su vehemencia, es un valor porque es una prueba de que en la política hay también pasión. Usted es muy vehemente en sus intervenciones, afortunadamente he coincidido en cosas que decía y a la señora Ana Prieto (PSOE) le quiero agradecer el calor de los tuyos, de los míos en este caso y me he sentido muy apoyado por el partido que formamos".

Illa ha recibido una gran ovación en el Congreso

Estas palabras de agradecimiento y elogio de Salvador Illa están siendo muy aplaudidas en Twitter donde el vídeo de su intervención se ha hecho viral, así como el de la ovación que ha recibido en el Congreso de los Diputados antes de su intervención.