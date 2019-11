La presidenta de la Academia de la Televisión, María Casado, ha recibido a los líderes de los cinco grandes partidos a la entrada del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, lugar en el que se va a celebrar el debate electoral, con un extraño protocolo de saludos.

Casado saludó fríamente a Santiago Abascal (Vox) y Albert Rivera (Ciudadanos) pero, sin embargo, con los otros tres líderes se permitió un gesto mucho más cariñoso, poniéndoles las manos en la cara tras besarles en las dos mejillas.

El líder de Vox ha sido el primero en llegar, seguido de Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Rivera, Pablo Casado (PP) y Pedro Sánchez (PSOE). Casado les ha recibido a las puertas del pabellón con un vestido sin mangas a pesar del frío y viento que esta noche hace en Madrid.

El gesto tan cariñoso que Casado ha propinado a Iglesias, Casado y Sánchez ha generado todo tipo de críticas en las redes sociales, donde algunos trabajadores de Televisión Española se han mostrado disgustados. Algún tuitero ha interpretado el gesto como un trato discriminatorio hacia Abascal y Rivera y otros han denunciado que si la persona que recibiera fuera un hombre y el político una mujer no se toleraría semejante saludo.

Tal vez sea influencia anglosajona, pero no veo por qué las mujeres en un acto profesional debemos saludar con dos besos. Me transmite familiaridad, cariño, no mera formalidad.