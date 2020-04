Rufián defiende al enfermero afín a Podemos que carga contra "los recortes del PP" en TVE

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz han protagonizado un rifirrafe en la Comisión de Sanidad a cuenta de Guillén del Barrio, el enfermero de Urgencias del Hospital de la Paz y delegado sindical afín a Unidas Podemos que más sale en la televisión. El líder republicano ha salido en su defensa y la polémica ha terminado salpicando al Ejército que está desinfectando las calles y residencias.

Del Barrio es representante del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad (MATS), una organización "anticapitalista" que defiende la "Sanidad 100% pública" y carga contra "los recortes del Partido Popular". También reivindican al Ejecutivo la falta de material de protección con la que están trabajando los sanitarios.

RTVE, además de otros muchos medios, ha recurrido a entrevistar al enfermero activista durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Los partidos de la oposición lo interpretan como una "manipulación" por parte del ente público en beneficio del Gobierno. La cadena también entrevistó a un psicólogo para abordar las derivadas de la Covid-19 omitiendo que era concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid.

El tira y afloja entre los parlamentarios ha comenzado cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido en la importancia de combatir bulos y fake news. Un discurso que viene repitiendo cada uno de los miembros del Ejecutivo en cada una de sus intervenciones.

El diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha coincidido en que está "totalmente de acuerdo en que hay mucho bulo", pero le ha afeado que es "inaceptable" que en RTVE "aparezcan supuestos expertos hablando del trabajo de la Comunidad de Madrid y se obvie que uno era concejal de Más Madrid y el otro activista de Unidas Podemos". "Esto también es desinformación", ha zanjado.

Rufián prefiere al enfermero que "un miembro de la JEC con carné de Cs"

Gabriel Rufián ha sido el encargado de responder al dardo naranja. "Denunciamos la utilización del PP del virus para hacer un discurso antifeminista. Se lo pueden ahorrar. Puede chirriar ver a un enfermero denunciar según qué cosas con carné de partido, pero yo prefiero tener un enfermero con en carnet de Podemos que un miembro de la JEC con el carné de Ciudadanos. Me parece muchísimo peor", ha lanzado.

Después de señalar que no quiere "hacer de capitán a posteriori ni de cuñado epidemiológico", Rufián ha cargado contra la posibilidad de reanudar la actividad mientras los contagios y fallecimientos siguen subiendo. Ha acusado al Gobierno de dejarse influir más por "las presiones de la patronal que por el propio virus".

Según el diputado de ERC esta crisis "no es una guerra, no es un Ejército enemigo y no tiene banderas ni fronteras". "Es una pandemia y hay que dotar de medios a los profesionales. La respuesta no son los nuevos Pactos de la Moncloa. No se puede cerrar con cuatro partidos, el rey y el Ejército en un despacho de Moncloa", ha insistido.

Guillermo Díaz sale en defensa del Ejército

Las menciones al Ejército han motivado la segunda intervención de Guillermo Díaz (Cs). El diputado ha acusado al portavoz de ERC de hacer "una caricatura de la toma de decisiones en España". "Ha hecho mención a un colectivo que está en primera línea salvando vidas. No sé si se habría atrevido con otro. Durante estos días ha sucedido de forma permanente", ha criticado Díaz.

"El Ejército es un colectivo que ha ido ayudar. Esta situación que atravesamos hace que surja lo peor y lo mejor de cada uno. Un concejal de la CUP invitó a toserles al pasar y Geroa Bai se quejo de la presencia de los militares que desinfectaban las calles", ha recordado.

Según Díaz, la situación amplifica las miserias del nacionalismo. "Es la única ideología capaz de insultar a quienes te van a salvar la vida, es delirante", considera. Rufián ha aclarado que él no se ha "mofado" del Ejército y ha apuntado que "al Ejército no le tenemos manía, le tenemos memoria".

"En etapas como la que estamos pasando, nos da igual el color del uniforme y la bandera que tengan", ha dicho para después criticar el presupuesto de Defensa "mientras luego los hospitales no tienen respiradores". "El orgullo de ser español no cura el coronavirus", ha ironizado.

Las críticas al enfermero elegido por las teles por parte de las fuerzas de la oposición y sus simpatizante también han llevado al sindicato sanitario "anticapitalista" METS a lanzar una campaña en defensa de su delegado sindical y en favor de promover el argumentario contra los "recortes del PP" durante la pandemia. La han bautizado 'Todos somos Guillén'.