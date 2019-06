Política

Rufián critica la "imprudencia" de Iglesias al exigir un gobierno de coalición para apoyar a Sánchez

"No confiamos en la valentía de este PSOE pero ojalá, ojalá nos sorprenda y podamos ir", ha dicho Rufián sobre la no invitación del socialista a ERC a la ronda de contactos. Además, no descarta una investidura fallida