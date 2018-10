Rufián aparece en el Congreso con una camiseta de Rato entrando en la cárcel

Gabriel Rufián ha sido uno de los protagonistas de la sesión de este miércoles de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados que investiga la supuesta financiación irregular del PP. El de ERC ha acudido con una camiseta un tanto particular: una camiseta con la imagen de Rodrigo Rato entrando en prisión y con la frase "es el mercado, amigo".

Y es que Rato finalmente entró en prisión el pasado 25 de octubre, momento en el que el exministro y expresidente de Caja Madrid pidió perdón "a la sociedad" justo antes de acceder a la cárcel de Soto del Real.

Rifirrafe entre Rufián y Villalobos

Además, Rufián ha comenzado la sesión de la misma con un rifirrafe con Celia Villalobos, algo que ha llevado a exigir al presidente de este órgano, Pedro Quevedo, que se respete el funcionamiento de la comisión.

Y es que, cuando el ex secretario general del PP y ex ministro del Interior Ángel Acebes había empezado a ser interrogado por el portavoz del PSOE, Artemi Rallo, se ha producido un revuelo en la sala y Quevedo ha pedido explicaciones mirando al espacio en el que habitualmente se coloca el PP y exigiendo que "nadie intervenga cuando no le toca".

Sin embargo, en esta ocasión en esos asientos se han sentado este miércoles los representantes de Unidos Podemos y Rufián, a quien Villalobos ha acusado de haberle "amenazado" diciéndole "esté usted tranquila que le queda poco".